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"Эсеры" будут голосовать против проекта о QR-кодах, заявил Миронов
"Эсеры" будут голосовать против проекта о QR-кодах, заявил Миронов - РИА Новости, 13.11.2021
"Эсеры" будут голосовать против проекта о QR-кодах, заявил Миронов
Депутаты "Справедливой России - За правду" будут голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:20
2021-11-13T17:20
2021-11-13T17:20
распространение коронавируса
общество
госдума рф
справедливая россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России - За правду" будут голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте, заявил председатель думской фракции Сергей Миронов."СР будет голосовать против законопроектов правительства о QR-кодах", - написал политик в Twitter.Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
РИА Новости
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общество, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
"Эсеры" будут голосовать против проекта о QR-кодах, заявил Миронов
Миронов заявил, что "эсеры" будут голосовать против законопроекта о QR-кодах