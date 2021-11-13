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"Эсеры" будут голосовать против проекта о QR-кодах, заявил Миронов

"Эсеры" будут голосовать против проекта о QR-кодах, заявил Миронов - РИА Новости, 13.11.2021

"Эсеры" будут голосовать против проекта о QR-кодах, заявил Миронов

Депутаты "Справедливой России - За правду" будут голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:20

2021-11-13T17:20

2021-11-13T17:20

распространение коронавируса

общество

госдума рф

справедливая россия

сергей миронов

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России - За правду" будут голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте, заявил председатель думской фракции Сергей Миронов."СР будет голосовать против законопроектов правительства о QR-кодах", - написал политик в Twitter.Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код