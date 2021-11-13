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Польша обвинила белорусских военных в разрушении забора на границе

Польша обвинила белорусских военных в разрушении забора на границе - РИА Новости, 13.11.2021

Польша обвинила белорусских военных в разрушении забора на границе

Польские пограничники утверждают, что нелегалы ночью разрушали забор на границе, "ослепив" их лазерным лучом. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:06

2021-11-13T12:06

2021-11-13T12:19

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польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польские пограничники утверждают, что нелегалы ночью разрушали забор на границе, "ослепив" их лазерным лучом."Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали уничтожать временное заграждение на границе. Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии