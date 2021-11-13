12:25 13.11.2021 (обновлено: 18:41 13.11.2021)
В Великобритании заявили о риске "случайной" войны с Россией
Британский генерал Картер заявил о небывалой напряженности между Россией и Западом
© AP Photo / Yui MokНачальник британского штаба обороны генерал Ник Картер
© AP Photo / Yui Mok
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. По его мнению, это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", пишет Daily Express.
"Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", — отметил он.
По мнению журналистов британской газеты, поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.
"Полагаю, теперь вмешательство в Афганистане и других странах Ближнего Востока закончилось, власть имущие должны сделать какую-то ерунду, чтобы оправдать существование вооруженных сил в глобальном масштабе", — написал комментатор с никнеймом Leswin.
"Все дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступления денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за Бориса/Байдена и их сфабрикованные обвинения против России", — поддержал его Mikeuk.
"Опять "беженцы из разрушенных войной территорий". Интересно, а кто создал эти районы?.. Могла ли НАТО быть причастна, как и, соответственно, польские войска?" — задался вопросом HarryMeneely.
"Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам… Только ни у кого из них нет добрых намерений", — заявил Archway.
Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.