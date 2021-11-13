https://ria.ru/20211113/war-1758899479.html

Запад боится "случайной" войны с Россией

В Великобритании заявили о риске "случайной" войны с Россией - РИА Новости, 13.11.2021

Запад боится "случайной" войны с Россией

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную,... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:25

2021-11-13T12:25

2021-11-13T18:41

в мире

великобритания

нато

александр лукашенко

прибалтика

мария захарова

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. По его мнению, это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", пишет Daily Express."Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", — отметил он.По мнению журналистов британской газеты, поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.Читатели Daily Express также высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время, по их словам, нарушается в первую очередь со стороны Европы и США."Полагаю, теперь вмешательство в Афганистане и других странах Ближнего Востока закончилось, власть имущие должны сделать какую-то ерунду, чтобы оправдать существование вооруженных сил в глобальном масштабе", — написал комментатор с никнеймом Leswin."Все дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступления денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за Бориса/Байдена и их сфабрикованные обвинения против России", — поддержал его Mikeuk."Опять "беженцы из разрушенных войной территорий". Интересно, а кто создал эти районы?.. Могла ли НАТО быть причастна, как и, соответственно, польские войска?" — задался вопросом HarryMeneely."Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам… Только ни у кого из них нет добрых намерений", — заявил Archway.Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.

https://ria.ru/20211112/velikobritaniya-1758809913.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/polsha-1758585489.html

великобритания

прибалтика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, нато, александр лукашенко, прибалтика, мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии