Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/war-1758899479.html
Запад боится "случайной" войны с Россией
В Великобритании заявили о риске "случайной" войны с Россией - РИА Новости, 13.11.2021
Запад боится "случайной" войны с Россией
Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:25
2021-11-13T18:41
в мире
великобритания
нато
александр лукашенко
прибалтика
мария захарова
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590055411_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_db7769b80b995cf0f252568c32ef0cae.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. По его мнению, это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", пишет Daily Express."Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", — отметил он.По мнению журналистов британской газеты, поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.Читатели Daily Express также высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время, по их словам, нарушается в первую очередь со стороны Европы и США."Полагаю, теперь вмешательство в Афганистане и других странах Ближнего Востока закончилось, власть имущие должны сделать какую-то ерунду, чтобы оправдать существование вооруженных сил в глобальном масштабе", — написал комментатор с никнеймом Leswin."Все дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступления денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за Бориса/Байдена и их сфабрикованные обвинения против России", — поддержал его Mikeuk."Опять "беженцы из разрушенных войной территорий". Интересно, а кто создал эти районы?.. Могла ли НАТО быть причастна, как и, соответственно, польские войска?" — задался вопросом HarryMeneely."Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам… Только ни у кого из них нет добрых намерений", — заявил Archway.Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
https://ria.ru/20211112/velikobritaniya-1758809913.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/polsha-1758585489.html
великобритания
прибалтика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590055411_0:0:1347:1011_1920x0_80_0_0_c35b648766bdc61b9bab9a1218307160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, великобритания, нато, александр лукашенко, прибалтика, мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:25 13.11.2021 (обновлено: 18:41 13.11.2021)
 
В Великобритании заявили о риске "случайной" войны с Россией

Британский генерал Картер заявил о небывалой напряженности между Россией и Западом

© AP Photo / Yui MokНачальник британского штаба обороны генерал Ник Картер
Начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Yui Mok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. По его мнению, это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", пишет Daily Express.
"Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", — отметил он.
По мнению журналистов британской газеты, поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Читатели Daily Express также высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время, по их словам, нарушается в первую очередь со стороны Европы и США.
"Полагаю, теперь вмешательство в Афганистане и других странах Ближнего Востока закончилось, власть имущие должны сделать какую-то ерунду, чтобы оправдать существование вооруженных сил в глобальном масштабе", — написал комментатор с никнеймом Leswin.
"Все дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступления денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за Бориса/Байдена и их сфабрикованные обвинения против России", — поддержал его Mikeuk.
"Опять "беженцы из разрушенных войной территорий". Интересно, а кто создал эти районы?.. Могла ли НАТО быть причастна, как и, соответственно, польские войска?" — задался вопросом HarryMeneely.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:47
Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии
"Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам… Только ни у кого из них нет добрых намерений", — заявил Archway.
Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 15:18В мире
Премьер Польши оценил ситуацию на границе как новый тип войны
 
В миреВеликобританияНАТОАлександр ЛукашенкоПрибалтикаМария ЗахароваРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей