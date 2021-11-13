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При взрыве в Кабуле погиб человек
При взрыве в Кабуле погиб человек - РИА Новости, 13.11.2021
При взрыве в Кабуле погиб человек
По меньшей мере один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва автомобиля в Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:42
2021-11-13T16:42
2021-11-13T16:49
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КАБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва автомобиля в Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что в районе Кабула, где проживают в основном шииты и хазарейцы, в автомобиле взорвалась бомба. Есть раненые, они доставлены в больницу.Согласно заявлению Муджахида, власти проводят расследование причин взрыва.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), оон
16:42 13.11.2021 (обновлено: 16:49 13.11.2021)
При взрыве в Кабуле погиб человек
Представитель талибов сообщил о погибшем при взрыве в Кабуле