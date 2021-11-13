https://ria.ru/20211113/vzryv-1758924908.html

При взрыве в Кабуле погиб человек

При взрыве в Кабуле погиб человек - РИА Новости, 13.11.2021

При взрыве в Кабуле погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва автомобиля в Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:42

2021-11-13T16:42

2021-11-13T16:49

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КАБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва автомобиля в Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что в районе Кабула, где проживают в основном шииты и хазарейцы, в автомобиле взорвалась бомба. Есть раненые, они доставлены в больницу.Согласно заявлению Муджахида, власти проводят расследование причин взрыва.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211113/karabakh-1758887591.html

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в мире, кабул (город), оон