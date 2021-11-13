Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая
Японии и США договорились взаимодействовать по всему комплексу вопросов вокруг Китая
© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио. Архивное фото
© AP Photo / Koji Sasahara
ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего первого телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам Китая и Северной Кореи, говорится в заявлении МИД Японии.
"По поводу Китая стороны выразили решительный протест попыткам изменить в одностороннем порядке и при помощи силы статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также договорились взаимодействовать по всему комплексу вопросов вокруг Китая. По поводу Северной Кореи стороны договорились взаимодействовать в двустороннем формате и в формате США-Япония-Республика Корея для полной денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в заявлении.
Министр Хаяси также попросил о содействии в решении проблемы японцев, насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80 годов.
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что острова Сенкаку, на которые претендует Китай, подпадают под действие статьи 5 договора о безопасности, согласно которому США берут на себя обязательство защищать Японию. Стороны договорились о взаимодействии для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также высказались за важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились в возможно короткие сроки провести встречу в формате 2+2 и осуществить первый визит в США нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Телефонный разговор стал первым после того, как Хаяси стал министром иностранных дел в обновленном правительстве Кисиды.