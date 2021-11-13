https://ria.ru/20211113/vzaimodeystvie-1758874604.html

Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая

Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая - РИА Новости, 13.11.2021

Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего первого телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам Китая РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T07:05

2021-11-13T07:05

2021-11-13T07:05

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мид японии‎

фумио кисида

энтони блинкен

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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего первого телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам Китая и Северной Кореи, говорится в заявлении МИД Японии.Министр Хаяси также попросил о содействии в решении проблемы японцев, насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80 годов.Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что острова Сенкаку, на которые претендует Китай, подпадают под действие статьи 5 договора о безопасности, согласно которому США берут на себя обязательство защищать Японию. Стороны договорились о взаимодействии для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также высказались за важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились в возможно короткие сроки провести встречу в формате 2+2 и осуществить первый визит в США нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.Телефонный разговор стал первым после того, как Хаяси стал министром иностранных дел в обновленном правительстве Кисиды.

https://ria.ru/20211113/senkaku-1758872057.html

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в мире, сша, япония, мид японии‎, фумио кисида, энтони блинкен