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Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая
Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая - РИА Новости, 13.11.2021
Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего первого телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам Китая РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T07:05
2021-11-13T07:05
в мире
сша
япония
мид японии‎
фумио кисида
энтони блинкен
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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего первого телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам Китая и Северной Кореи, говорится в заявлении МИД Японии.Министр Хаяси также попросил о содействии в решении проблемы японцев, насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80 годов.Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что острова Сенкаку, на которые претендует Китай, подпадают под действие статьи 5 договора о безопасности, согласно которому США берут на себя обязательство защищать Японию. Стороны договорились о взаимодействии для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также высказались за важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились в возможно короткие сроки провести встречу в формате 2+2 и осуществить первый визит в США нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.Телефонный разговор стал первым после того, как Хаяси стал министром иностранных дел в обновленном правительстве Кисиды.
https://ria.ru/20211113/senkaku-1758872057.html
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в мире, сша, япония, мид японии‎, фумио кисида, энтони блинкен
07:05 13.11.2021
 
Японии и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая

Японии и США договорились взаимодействовать по всему комплексу вопросов вокруг Китая

© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио. Архивное фото
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего первого телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам Китая и Северной Кореи, говорится в заявлении МИД Японии.
"По поводу Китая стороны выразили решительный протест попыткам изменить в одностороннем порядке и при помощи силы статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также договорились взаимодействовать по всему комплексу вопросов вокруг Китая. По поводу Северной Кореи стороны договорились взаимодействовать в двустороннем формате и в формате США-Япония-Республика Корея для полной денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в заявлении.
Министр Хаяси также попросил о содействии в решении проблемы японцев, насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80 годов.
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что острова Сенкаку, на которые претендует Китай, подпадают под действие статьи 5 договора о безопасности, согласно которому США берут на себя обязательство защищать Японию. Стороны договорились о взаимодействии для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также высказались за важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились в возможно короткие сроки провести встречу в формате 2+2 и осуществить первый визит в США нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Телефонный разговор стал первым после того, как Хаяси стал министром иностранных дел в обновленном правительстве Кисиды.
Острова Сенкаку - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 04:29
Япония и США обсудили острова Сенкаку, на которые претендует Китай
 
В миреСШАЯпонияМИД Японии‎Фумио КисидаЭнтони Блинкен
 
 
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