https://ria.ru/20211113/voennye-1758916728.html

Британцы решили помочь Евросоюзу, припомнив старые обиды

"Какая глупость!" Британцы возмутились отправкой военных на помощь Польше - РИА Новости, 13.11.2021

Британцы решили помочь Евросоюзу, припомнив старые обиды

Читатели британской газеты The Times раскритиковали решение Лондона отправить военных на польско-белорусскую границу из-за миграционного кризиса. Многие... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:30

2021-11-13T15:30

2021-11-13T16:04

варшава

белоруссия

африка

евросоюз

нато

александр лукашенко

министерство обороны великобритании

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали решение Лондона отправить военных на польско-белорусскую границу из-за миграционного кризиса. Многие припомнили Евросоюзу относительно недавнее "расставание" и выразили мнение, что такой шаг может лишь ухудшить положение дел."Направление британских войск в Европу — это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?" — задался вопросом пользователь с ником alanmowle."Сто пятьдесят саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?" — возмутился Spike."Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия — якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало!" — считает Oakley."Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу!" — подчеркнул Andrew Tarrant."Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда "Брекситная" Британия посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы? Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают", — отметил attenborough."Какая глупость! С помощью горстки британских саперов, посланных в Польшу, давать Путину предлог для того, чтобы задействовать стотысячную армию для вторжения на Украину! Наше правительство вообще о чем-то думает?!" — выразил негодование witne55."Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат!" — подытожили читатели.Накануне Министерство обороны Великобритании отправило на границу Польши и Белоруссии группу военных. Они будут оказывать инженерную помощь на фоне миграционного кризиса, а точнее — укреплять заграждение.Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211113/bezviz-1758895113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/polsha-1758915779.html

https://ria.ru/20211112/aeroflot-1758852209.html

варшава

белоруссия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

варшава, белоруссия, африка, евросоюз, нато, александр лукашенко, министерство обороны великобритании, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии