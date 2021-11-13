15:30 13.11.2021 (обновлено: 16:04 13.11.2021)
"Какая глупость!" Британцы возмутились отправкой военных на помощь Польше
Читатели The Times возмутились отправкой британских военных на границу Польши и Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали решение Лондона отправить военных на польско-белорусскую границу из-за миграционного кризиса. Многие припомнили Евросоюзу относительно недавнее "расставание" и выразили мнение, что такой шаг может лишь ухудшить положение дел.
"Направление британских войск в Европу — это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?" — задался вопросом пользователь с ником alanmowle.
"Сто пятьдесят саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?" — возмутился Spike.
"Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия — якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало!" — считает Oakley.
"Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу!" — подчеркнул Andrew Tarrant.
"Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда "Брекситная" Британия посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы? Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают", — отметил attenborough.
"Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат!" — подытожили читатели.
Накануне Министерство обороны Великобритании отправило на границу Польши и Белоруссии группу военных. Они будут оказывать инженерную помощь на фоне миграционного кризиса, а точнее — укреплять заграждение.
Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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