https://ria.ru/20211113/vladey-1758382378.html

В Москве пройдет аукцион VLADEY ЧК с работами из частных коллекций

В Москве пройдет аукцион VLADEY ЧК с работами из частных коллекций - РИА Новости, 13.11.2021

В Москве пройдет аукцион VLADEY ЧК с работами из частных коллекций

В Москве пройдут торги VLADEY ЧК, организованные галереей VLADEY. Лотами станут работы из частных коллекций, которые ранее были не доступны для широкой публики, РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T05:19

2021-11-13T05:19

2021-11-13T05:19

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве пройдут торги VLADEY ЧК, организованные галереей VLADEY. Лотами станут работы из частных коллекций, которые ранее были не доступны для широкой публики, сообщили организаторы. Топ-лоты торгов — шедевры нонконформизма. Среди них, например, крупноформатная картина Михаила Рогинского "Бардак" (1995), относящаяся к зрелому творческому периода художника, а также известная работа Сергея Шаблавина "Пересечение времен" (1993), редкий офорт гравюры Дмитрия Плавинского "Бегущая во тьме" (1972) и еще несколько знаковых произведений. На аукционе также будут представлены работы звезд концептуального искусства, в том числе триптих Вадима Захарова, написанный в 1986 году, знаменитый автопортрет Юрия Альберта в образе Энди Уорхола, ироничная картина Владимира Мироненко с изображением "Первой советской кредитной карты" и пронзительная живопись Андрея Ройтера. Организаторы торгов подчеркивают, что в коллекции "нашлось место и молодым авторам" (на аукционе, например, выставят уникальное собрание работ Владимира Логутова), а также представят искусство знаменитого Горкома графиков и 1960-х годов. Начало аукциона в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону или следить за трансляцией. Она будет доступна на сайте VLADEY.

https://ria.ru/20211109/vladey-1758238933.html

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искусство, аукцион, новости культуры