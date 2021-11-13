В Москве пройдет аукцион VLADEY ЧК с работами из частных коллекций
В Москве пройдет аукцион VLADEY ЧК, лотами которого станут шедевры из частных коллекций
© Предоставлено пресс-службой VLADEY Сергей Шаблавин. Пересечение времен. 1993 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве пройдут торги VLADEY ЧК, организованные галереей VLADEY. Лотами станут работы из частных коллекций, которые ранее были не доступны для широкой публики, сообщили организаторы.
"Представляемое на торгах VLADEY собрание уникально тем, что начало формироваться задолго до появления новой волны коллекционеров современного российского искусства в начале 2000-х. В нем соединились произведения как классиков нонконформизма, так и поколения новой волны Фурманного и Чистопрудного 1980-х", — говорится в сообщении.
Топ-лоты торгов — шедевры нонконформизма. Среди них, например, крупноформатная картина Михаила Рогинского "Бардак" (1995), относящаяся к зрелому творческому периода художника, а также известная работа Сергея Шаблавина "Пересечение времен" (1993), редкий офорт гравюры Дмитрия Плавинского "Бегущая во тьме" (1972) и еще несколько знаковых произведений.
© Предоставлено пресс-службой VLADEY Михаил Рогинский. Бардак.1995 год
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Михаил Рогинский. Бардак.1995 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
© Предоставлено пресс-службой VLADEY Дмитрий Плавинский. Бегущая во тьме. 1972 год
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Дмитрий Плавинский. Бегущая во тьме. 1972 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
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Михаил Рогинский. Бардак.1995 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
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Дмитрий Плавинский. Бегущая во тьме. 1972 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
На аукционе также будут представлены работы звезд концептуального искусства, в том числе триптих Вадима Захарова, написанный в 1986 году, знаменитый автопортрет Юрия Альберта в образе Энди Уорхола, ироничная картина Владимира Мироненко с изображением "Первой советской кредитной карты" и пронзительная живопись Андрея Ройтера.
© Предоставлено пресс-службой VLADEY Вадим Захаров. Триптих. 1986 год
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Вадим Захаров. Триптих. 1986 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
© Предоставлено пресс-службой VLADEY Юрий Альберт. Автопортрет в виде другого художника. 1992 год
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Юрий Альберт. Автопортрет в виде другого художника. 1992 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
© Предоставлено пресс-службой VLADEY Владимир Мироненко. Первая советская кредитная карта. MasterCard №1 (Это вам за Сталина). 1989-1990 гг.
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Владимир Мироненко. Первая советская кредитная карта. MasterCard №1 (Это вам за Сталина). 1989-1990 гг.
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
Андрей Ройтер, без названия, 1983 год
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Андрей Ройтер, без названия, 1983 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
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Вадим Захаров. Триптих. 1986 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
2 из 4
Юрий Альберт. Автопортрет в виде другого художника. 1992 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
3 из 4
Владимир Мироненко. Первая советская кредитная карта. MasterCard №1 (Это вам за Сталина). 1989-1990 гг.
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
4 из 4
Андрей Ройтер, без названия, 1983 год
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
Организаторы торгов подчеркивают, что в коллекции "нашлось место и молодым авторам" (на аукционе, например, выставят уникальное собрание работ Владимира Логутова), а также представят искусство знаменитого Горкома графиков и 1960-х годов.
Начало аукциона в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону или следить за трансляцией. Она будет доступна на сайте VLADEY.
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