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Религия
https://ria.ru/20211113/varfolomey-1758879917.html
Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке
Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке - РИА Новости, 13.11.2021
Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке
Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с иерархами престола в Турции опроверг слухи о своей отставке по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:59
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АФИНЫ, 13 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с иерархами престола в Турции опроверг слухи о своей отставке по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба патриархии.Встреча прошла в трогательной и сердечной атмосфере, иерархи подарили патриарху цветы и сладости, приветствовали его по случаю возвращения из Америки и пожелали ему выздоровления, здоровья и "долголетия у руля церкви", говорится в сообщении.В октябре исполнилось 30 лет со дня избрания Варфоломея патриархом Константинопольским.Варфоломею в Америке, где он находился в 12-дневной поездке, установили стент для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение. До этого сразу после прибытия в США он был госпитализирован в целях профилактики после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо - "из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий", как пояснила архиепископия Америки.Варфоломею 81 год. В последнее время появлялись неофициальные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем патриарха. Греческие СМИ в последние месяцы обсуждали, кто станет преемником Варфоломея, указывая на его почтенный возраст, состояние здоровья и многочисленные проблемы, вызванные его деятельностью. Ранее в связи с этими публикациями сайт "Свет Фанара" опубликовал статью всего из одного предложения – "Вселенский патриарх Варфоломей не уйдет в отставку". Теперь Варфоломей лично опроверг слухи.
https://ria.ru/20211101/kritika-1757169202.html
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сша, турция, религия
08:59 13.11.2021 (обновлено: 09:02 13.11.2021)
 
Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке

Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке по из-за здоровья

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АФИНЫ, 13 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с иерархами престола в Турции опроверг слухи о своей отставке по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба патриархии.
Встреча прошла в трогательной и сердечной атмосфере, иерархи подарили патриарху цветы и сладости, приветствовали его по случаю возвращения из Америки и пожелали ему выздоровления, здоровья и "долголетия у руля церкви", говорится в сообщении.
Визит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 11:34Религия
Патриарх Варфоломей заявил, что ему "наплевать" на критику со стороны РПЦ
В октябре исполнилось 30 лет со дня избрания Варфоломея патриархом Константинопольским.
"Патриарх выразил своим братьям иерархам свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг циркулирующие слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", - сообщила пресс-служба.
Варфоломею в Америке, где он находился в 12-дневной поездке, установили стент для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение. До этого сразу после прибытия в США он был госпитализирован в целях профилактики после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо - "из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий", как пояснила архиепископия Америки.
Варфоломею 81 год. В последнее время появлялись неофициальные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем патриарха. Греческие СМИ в последние месяцы обсуждали, кто станет преемником Варфоломея, указывая на его почтенный возраст, состояние здоровья и многочисленные проблемы, вызванные его деятельностью. Ранее в связи с этими публикациями сайт "Свет Фанара" опубликовал статью всего из одного предложения – "Вселенский патриарх Варфоломей не уйдет в отставку". Теперь Варфоломей лично опроверг слухи.
Визит Патриарха Варфоломея на Афон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 23:03Религия
Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности
 
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