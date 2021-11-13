https://ria.ru/20211113/varfolomey-1758879917.html

Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке

Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке - РИА Новости, 13.11.2021

Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи о своей отставке

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с иерархами престола в Турции опроверг слухи о своей отставке по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:59

2021-11-13T08:59

2021-11-13T09:02

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АФИНЫ, 13 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с иерархами престола в Турции опроверг слухи о своей отставке по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба патриархии.Встреча прошла в трогательной и сердечной атмосфере, иерархи подарили патриарху цветы и сладости, приветствовали его по случаю возвращения из Америки и пожелали ему выздоровления, здоровья и "долголетия у руля церкви", говорится в сообщении.В октябре исполнилось 30 лет со дня избрания Варфоломея патриархом Константинопольским.Варфоломею в Америке, где он находился в 12-дневной поездке, установили стент для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение. До этого сразу после прибытия в США он был госпитализирован в целях профилактики после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо - "из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий", как пояснила архиепископия Америки.Варфоломею 81 год. В последнее время появлялись неофициальные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем патриарха. Греческие СМИ в последние месяцы обсуждали, кто станет преемником Варфоломея, указывая на его почтенный возраст, состояние здоровья и многочисленные проблемы, вызванные его деятельностью. Ранее в связи с этими публикациями сайт "Свет Фанара" опубликовал статью всего из одного предложения – "Вселенский патриарх Варфоломей не уйдет в отставку". Теперь Варфоломей лично опроверг слухи.

https://ria.ru/20211101/kritika-1757169202.html

https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html

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сша, турция, религия