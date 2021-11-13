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В Петербурге установили суточный рекорд по количеству вакцинированных

В Петербурге установили суточный рекорд по количеству вакцинированных - РИА Новости, 13.11.2021

В Петербурге установили суточный рекорд по количеству вакцинированных

Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T23:29

2021-11-13T23:29

2021-11-13T23:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по здравоохранению.Ранее сообщалось, что, по данным на 13 ноября, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 1,9 миллиона жителей Петербурга.

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