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В Петербурге установили суточный рекорд по количеству вакцинированных
В Петербурге установили суточный рекорд по количеству вакцинированных - РИА Новости, 13.11.2021
В Петербурге установили суточный рекорд по количеству вакцинированных
Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T23:29
2021-11-13T23:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по здравоохранению.Ранее сообщалось, что, по данным на 13 ноября, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 1,9 миллиона жителей Петербурга.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
23:29 13.11.2021 (обновлено: 23:46 13.11.2021)
 
В Петербурге установили суточный рекорд по количеству вакцинированных

В Петербурге более 35 тысяч человек привились от COVID-19 за сутки, что стало рекордом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"За минувшую пятницу в городе привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации. За минувшие сутки привито 5 432 лица старше 60 лет", - сообщает комитет в Telegram.

Ранее сообщалось, что, по данным на 13 ноября, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 1,9 миллиона жителей Петербурга.
 
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