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В Петербурге могут появиться дополнительные кабинеты для вакцинации
В Петербурге могут появиться дополнительные кабинеты для вакцинации - РИА Новости, 13.11.2021
В Петербурге могут появиться дополнительные кабинеты для вакцинации
Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о выделении дополнительных кабинетов для вакцинации от коронавируса пожилых людей, а также жителей с хроническими... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:20
2021-11-13T16:20
распространение коронавируса
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о выделении дополнительных кабинетов для вакцинации от коронавируса пожилых людей, а также жителей с хроническими заболеваниями, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.Девятого ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг.Он отметил, что в ближайшее время медицинские работники проведут анализ данных о пациентах старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями."На сегодняшний день в Петербурге проживают 1 280 540 людей старше 60 лет, примерно 1,9 миллиона человек страдают теми или иными хроническими заболеваниями и состоят на диспансерном учете. Примерно половина пожилых людей уже вакцинирована, внушительная часть тех, кто страдает хроническими болезнями, также привита", - написал глава комитета."С теми, кто пока не принял решение сделать прививку, в ближайшее время в индивидуальном порядке будет проводится разъяснительная работа, их будут приглашать на прививку", - добавил он.Ранее Лисовец сообщал, что жителей Петербурга старше 60 лет не будут "отлавливать" для вакцинации, медики будут их убеждать.
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санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:20 13.11.2021
 
В Петербурге могут появиться дополнительные кабинеты для вакцинации

Дополнительные кабинеты для вакцинации жителей старше 60 лет могут появиться в Петербурге

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает женщине прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона"
Медицинский сотрудник делает женщине прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о выделении дополнительных кабинетов для вакцинации от коронавируса пожилых людей, а также жителей с хроническими заболеваниями, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Девятого ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг.

"Комитетом по здравоохранению поручено райздравам предусмотреть выделение дополнительных слотов для записи данных категорий на вакцинацию. Также будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных кабинетов для вакцинации пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями", - написал Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в ближайшее время медицинские работники проведут анализ данных о пациентах старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
"На сегодняшний день в Петербурге проживают 1 280 540 людей старше 60 лет, примерно 1,9 миллиона человек страдают теми или иными хроническими заболеваниями и состоят на диспансерном учете. Примерно половина пожилых людей уже вакцинирована, внушительная часть тех, кто страдает хроническими болезнями, также привита", - написал глава комитета.
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"С теми, кто пока не принял решение сделать прививку, в ближайшее время в индивидуальном порядке будет проводится разъяснительная работа, их будут приглашать на прививку", - добавил он.
Ранее Лисовец сообщал, что жителей Петербурга старше 60 лет не будут "отлавливать" для вакцинации, медики будут их убеждать.
 
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