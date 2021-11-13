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В Петербурге могут появиться дополнительные кабинеты для вакцинации

В Петербурге могут появиться дополнительные кабинеты для вакцинации - РИА Новости, 13.11.2021

В Петербурге могут появиться дополнительные кабинеты для вакцинации

Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о выделении дополнительных кабинетов для вакцинации от коронавируса пожилых людей, а также жителей с хроническими... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:20

2021-11-13T16:20

2021-11-13T16:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о выделении дополнительных кабинетов для вакцинации от коронавируса пожилых людей, а также жителей с хроническими заболеваниями, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.Девятого ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг.Он отметил, что в ближайшее время медицинские работники проведут анализ данных о пациентах старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями."На сегодняшний день в Петербурге проживают 1 280 540 людей старше 60 лет, примерно 1,9 миллиона человек страдают теми или иными хроническими заболеваниями и состоят на диспансерном учете. Примерно половина пожилых людей уже вакцинирована, внушительная часть тех, кто страдает хроническими болезнями, также привита", - написал глава комитета."С теми, кто пока не принял решение сделать прививку, в ближайшее время в индивидуальном порядке будет проводится разъяснительная работа, их будут приглашать на прививку", - добавил он.Ранее Лисовец сообщал, что жителей Петербурга старше 60 лет не будут "отлавливать" для вакцинации, медики будут их убеждать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19