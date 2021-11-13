В Минобороны Украины намерены разместить ракеты "Нептун" на южной границе
В Минобороны Украины намерены разместить ракетные комплексы "Нептун" на южной границе
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает все возможное, чтобы в ближайшей перспективе украинские противокорабельные ракетные комплексы "Нептун" заступили на боевое дежурство на южной границе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот, в частности военно-морскую базу в Бердянске.
"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - приводит слова Резникова сайт министерства обороны по итогам его рабочего визита в Бердянск.
Также министр добавил, что после визита в Бердянск даст поручения об ускорении строительства базы ВМС в этом городе. Помимо этого, Киев намерен заняться усилением общих возможностей ВМС Украины.
"Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в частности с нашим стратегическим союзником США. В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить и наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море - Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота", - добавил Резников.
В оборонном ведомстве отмечают, что на баланс минобороны будет передан участок, где будет размещено командование бердянской базы и два дивизиона кораблей, среди которых дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI, а также дивизион судов обеспечения.
"В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих", - подытожили в министерстве.