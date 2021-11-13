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В Минобороны Украины намерены разместить ракеты "Нептун" на южной границе
В Минобороны Украины намерены разместить ракеты "Нептун" на южной границе - РИА Новости, 13.11.2021
В Минобороны Украины намерены разместить ракеты "Нептун" на южной границе
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает все возможное, чтобы в ближайшей перспективе украинские противокорабельные ракетные комплексы... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:53
2021-11-13T16:53
в мире
украина
киев
сша
турция
владимир зеленский
бердянск
военно-морские силы украины
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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает все возможное, чтобы в ближайшей перспективе украинские противокорабельные ракетные комплексы "Нептун" заступили на боевое дежурство на южной границе.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот, в частности военно-морскую базу в Бердянске.Также министр добавил, что после визита в Бердянск даст поручения об ускорении строительства базы ВМС в этом городе. Помимо этого, Киев намерен заняться усилением общих возможностей ВМС Украины."Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в частности с нашим стратегическим союзником США. В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить и наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море - Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота", - добавил Резников.В оборонном ведомстве отмечают, что на баланс минобороны будет передан участок, где будет размещено командование бердянской базы и два дивизиона кораблей, среди которых дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI, а также дивизион судов обеспечения."В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих", - подытожили в министерстве.
https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html
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украина
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в мире, украина, киев, сша, турция, владимир зеленский, бердянск, военно-морские силы украины, алексей резников
16:53 13.11.2021
 
В Минобороны Украины намерены разместить ракеты "Нептун" на южной границе

В Минобороны Украины намерены разместить ракетные комплексы "Нептун" на южной границе

© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины в порту Одессы
Катера ВМС Украины в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : ВМС Украины
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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает все возможное, чтобы в ближайшей перспективе украинские противокорабельные ракетные комплексы "Нептун" заступили на боевое дежурство на южной границе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот, в частности военно-морскую базу в Бердянске.
"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - приводит слова Резникова сайт министерства обороны по итогам его рабочего визита в Бердянск.
Также министр добавил, что после визита в Бердянск даст поручения об ускорении строительства базы ВМС в этом городе. Помимо этого, Киев намерен заняться усилением общих возможностей ВМС Украины.
"Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в частности с нашим стратегическим союзником США. В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить и наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море - Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота", - добавил Резников.
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В оборонном ведомстве отмечают, что на баланс минобороны будет передан участок, где будет размещено командование бердянской базы и два дивизиона кораблей, среди которых дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI, а также дивизион судов обеспечения.
"В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих", - подытожили в министерстве.
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