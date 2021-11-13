https://ria.ru/20211113/ukraina-1758903024.html
Украина замерла в ужасе из-за "рождественского сюрприза" России
"Пока Запад на каникулах": в офисе Зеленского боятся "нападения" России - РИА Новости, 13.11.2021
Украина замерла в ужасе из-за "рождественского сюрприза" России
Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьезную опасность для Киева. Об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:01
2021-11-13T13:01
2021-11-13T16:21
киев
белоруссия
владимир путин
евросоюз
нато
министерство обороны белоруссии
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_163:0:1674:850_1920x0_80_0_0_9ce21485f481fdf629f0a7ca9444e680.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьезную опасность для Киева. Об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире ютьюб-канала Politeka.По его словам, Москва и Минск своими действиями создают "отсечный фланг" от НАТО, которая не сможет оперативно отреагировать на происходящее. После этого в зоне риска в первую очередь окажется Левобережная Украина, причем эскалация произойдет быстрее, чем может показаться, подчеркнул он."Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. <...> Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович, отметив, что целью "нападения" будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование "марионеточного" правительства.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале совместных с Россией учений у западной границы республики. В маневрах принимают участие десантники из обеих стран, задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.Как отметил Владимир Путин, Москва и Минск проводят плановые учения на постоянной основе и стратегическая авиация регулярно летает по своим маршрутам. Он также назвал алармистскими заявления с предупреждениями о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.
https://ria.ru/20211103/voyska-1757472848.html
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_98:0:1674:1182_1920x0_80_0_0_6ac67f71b7f80af34e04a915d65eb31c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, белоруссия, владимир путин, евросоюз, нато, министерство обороны белоруссии, россия, алексей арестович
13:01 13.11.2021 (обновлено: 16:21 13.11.2021)
"Пока Запад на каникулах": в офисе Зеленского боятся "нападения" России
Советник офиса Зеленского Арестович предрек "нападение" России на Украину в Рождество