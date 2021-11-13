https://ria.ru/20211113/ukraina-1758903024.html

Украина замерла в ужасе из-за "рождественского сюрприза" России

"Пока Запад на каникулах": в офисе Зеленского боятся "нападения" России - РИА Новости, 13.11.2021

Украина замерла в ужасе из-за "рождественского сюрприза" России

Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьезную опасность для Киева. Об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:01

2021-11-13T13:01

2021-11-13T16:21

киев

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владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьезную опасность для Киева. Об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире ютьюб-канала Politeka.По его словам, Москва и Минск своими действиями создают "отсечный фланг" от НАТО, которая не сможет оперативно отреагировать на происходящее. После этого в зоне риска в первую очередь окажется Левобережная Украина, причем эскалация произойдет быстрее, чем может показаться, подчеркнул он."Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. <...> Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович, отметив, что целью "нападения" будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование "марионеточного" правительства.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале совместных с Россией учений у западной границы республики. В маневрах принимают участие десантники из обеих стран, задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.Как отметил Владимир Путин, Москва и Минск проводят плановые учения на постоянной основе и стратегическая авиация регулярно летает по своим маршрутам. Он также назвал алармистскими заявления с предупреждениями о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

https://ria.ru/20211103/voyska-1757472848.html

https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html

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киев, белоруссия, владимир путин, евросоюз, нато, министерство обороны белоруссии, россия, алексей арестович