Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/ukraina-1758903024.html
Украина замерла в ужасе из-за "рождественского сюрприза" России
"Пока Запад на каникулах": в офисе Зеленского боятся "нападения" России - РИА Новости, 13.11.2021
Украина замерла в ужасе из-за "рождественского сюрприза" России
Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьезную опасность для Киева. Об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:01
2021-11-13T16:21
киев
белоруссия
владимир путин
евросоюз
нато
министерство обороны белоруссии
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_163:0:1674:850_1920x0_80_0_0_9ce21485f481fdf629f0a7ca9444e680.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьезную опасность для Киева. Об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире ютьюб-канала Politeka.По его словам, Москва и Минск своими действиями создают "отсечный фланг" от НАТО, которая не сможет оперативно отреагировать на происходящее. После этого в зоне риска в первую очередь окажется Левобережная Украина, причем эскалация произойдет быстрее, чем может показаться, подчеркнул он."Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. &lt;...&gt; Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович, отметив, что целью "нападения" будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование "марионеточного" правительства.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале совместных с Россией учений у западной границы республики. В маневрах принимают участие десантники из обеих стран, задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.Как отметил Владимир Путин, Москва и Минск проводят плановые учения на постоянной основе и стратегическая авиация регулярно летает по своим маршрутам. Он также назвал алармистскими заявления с предупреждениями о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.
https://ria.ru/20211103/voyska-1757472848.html
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_98:0:1674:1182_1920x0_80_0_0_6ac67f71b7f80af34e04a915d65eb31c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, белоруссия, владимир путин, евросоюз, нато, министерство обороны белоруссии, россия, алексей арестович
13:01 13.11.2021 (обновлено: 16:21 13.11.2021)
 
"Пока Запад на каникулах": в офисе Зеленского боятся "нападения" России

Советник офиса Зеленского Арестович предрек "нападение" России на Украину в Рождество

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьезную опасность для Киева. Об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире ютьюб-канала Politeka.
По его словам, Москва и Минск своими действиями создают "отсечный фланг" от НАТО, которая не сможет оперативно отреагировать на происходящее. После этого в зоне риска в первую очередь окажется Левобережная Украина, причем эскалация произойдет быстрее, чем может показаться, подчеркнул он.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 01:49
Украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню"
"Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. <...> Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович, отметив, что целью "нападения" будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование "марионеточного" правительства.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале совместных с Россией учений у западной границы республики. В маневрах принимают участие десантники из обеих стран, задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.
Как отметил Владимир Путин, Москва и Минск проводят плановые учения на постоянной основе и стратегическая авиация регулярно летает по своим маршрутам. Он также назвал алармистскими заявления с предупреждениями о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 14:38
На Украине нашли способ "разорвать Россию"
 
КиевБелоруссияВладимир ПутинЕвросоюзНАТОМинистерство обороны БелоруссииРоссияАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей