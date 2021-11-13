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Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит Уилан
Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит Уилан - РИА Новости, 13.11.2021
Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит Уилан
Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику колонии №17, где отбывает наказание... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:19
2021-11-13T19:47
пол уилан
происшествия
сша
россия
дело пола уилана
сергиев посад
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику колонии №17, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, за "заносчивость" сотрудника, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Мордовии."Дубравная прокуратура писала представление на имя начальника 17-й колонии о том, что сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, информацию об этом прокуратура направила защите Уилана. "В ответе Дубравного прокурора адвокату была упомянута фраза о том, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость", - добавила она.В ответе прокуратуры указано, что, хотя сотрудник колонии проявил к Уилану "заносчивость и пренебрежение", сообщения о применении к нему физической силы не подтвердились. "По результатам проверок не получено сведений о применении сотрудниками ИК-17 в отношении осужденного Уилана П. Н. недозволенных мер воздействия и физического насилия", - сказано в ответе.Отмечается, что сотрудники прокуратуры проверили документацию и данные с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов сотрудников, а медики не нашли у него телесных повреждений."Физическая сила и специальные средства к Уилану П.Н. сотрудниками ИК-17 не применялись. Препятствий для дальнейшего отбывания никазания в ИК-17 не установлено", - написали адвокатам из прокуратуры.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии №17 в Мордовии.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.В апелляционном суде в Нижнем Новгороде прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что Уилан пытался получить сведения "об обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан".
https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html
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россия
сергиев посад
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пол уилан, происшествия, сша, россия, дело пола уилана, сергиев посад, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нижний новгород
18:19 13.11.2021 (обновлено: 19:47 13.11.2021)
 
Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит Уилан

Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит американец Уилан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику колонии №17, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, за "заносчивость" сотрудника, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Мордовии.
"Дубравная прокуратура писала представление на имя начальника 17-й колонии о том, что сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, информацию об этом прокуратура направила защите Уилана. "В ответе Дубравного прокурора адвокату была упомянута фраза о том, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость", - добавила она.
В ответе прокуратуры указано, что, хотя сотрудник колонии проявил к Уилану "заносчивость и пренебрежение", сообщения о применении к нему физической силы не подтвердились. "По результатам проверок не получено сведений о применении сотрудниками ИК-17 в отношении осужденного Уилана П. Н. недозволенных мер воздействия и физического насилия", - сказано в ответе.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Отмечается, что сотрудники прокуратуры проверили документацию и данные с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов сотрудников, а медики не нашли у него телесных повреждений.
"Физическая сила и специальные средства к Уилану П.Н. сотрудниками ИК-17 не применялись. Препятствий для дальнейшего отбывания никазания в ИК-17 не установлено", - написали адвокатам из прокуратуры.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии №17 в Мордовии.
Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
В апелляционном суде в Нижнем Новгороде прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что Уилан пытался получить сведения "об обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан".
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Пол УиланПроисшествияСШАРоссияДело Пола УиланаСергиев ПосадМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Нижний Новгород
 
 
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