https://ria.ru/20211113/uilan-1758936460.html

Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит Уилан

Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит Уилан - РИА Новости, 13.11.2021

Прокуратура внесла представление начальнику колонии, где сидит Уилан

Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику колонии №17, где отбывает наказание... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:19

2021-11-13T18:19

2021-11-13T19:47

пол уилан

происшествия

сша

россия

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москва

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику колонии №17, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, за "заносчивость" сотрудника, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Мордовии."Дубравная прокуратура писала представление на имя начальника 17-й колонии о том, что сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, информацию об этом прокуратура направила защите Уилана. "В ответе Дубравного прокурора адвокату была упомянута фраза о том, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость", - добавила она.В ответе прокуратуры указано, что, хотя сотрудник колонии проявил к Уилану "заносчивость и пренебрежение", сообщения о применении к нему физической силы не подтвердились. "По результатам проверок не получено сведений о применении сотрудниками ИК-17 в отношении осужденного Уилана П. Н. недозволенных мер воздействия и физического насилия", - сказано в ответе.Отмечается, что сотрудники прокуратуры проверили документацию и данные с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов сотрудников, а медики не нашли у него телесных повреждений."Физическая сила и специальные средства к Уилану П.Н. сотрудниками ИК-17 не применялись. Препятствий для дальнейшего отбывания никазания в ИК-17 не установлено", - написали адвокатам из прокуратуры.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии №17 в Мордовии.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.В апелляционном суде в Нижнем Новгороде прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что Уилан пытался получить сведения "об обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан".

https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html

сша

россия

сергиев посад

москва

нижний новгород

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