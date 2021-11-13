https://ria.ru/20211113/tu-160-1758872584.html
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160 - РИА Новости, 13.11.2021
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160
Британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T05:05
2021-11-13T05:05
2021-11-13T15:14
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщили в Минобороны России.Как отметили в военном ведомстве, маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами.Как следует из видео полета, снятого из кабины Ту-160, британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров.Как уточнило ведомство, "истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота". На видео заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса "воздух — воздух" Р-33.Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.Подчеркивается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отметили в Минобороны, все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20211020/bombardirovschiki-1755328879.html
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Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160. Кадры Минобороны
Британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщили в Минобороны России.
2021-11-13T05:05
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в мире, нато, миг-31, россия
05:05 13.11.2021 (обновлено: 15:14 13.11.2021)
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160
Британские истребители вплотную сблизились с российскими ракетоносцами Ту-160