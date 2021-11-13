Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/tu-160-1758872584.html
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160 - РИА Новости, 13.11.2021
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160
Британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T05:05
2021-11-13T15:14
в мире
нато
миг-31
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758882796_366:0:2620:1268_1920x0_80_0_0_edae992338ac8eb925647f0cdaa32290.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщили в Минобороны России.Как отметили в военном ведомстве, маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами.Как следует из видео полета, снятого из кабины Ту-160, британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров.Как уточнило ведомство, "истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота". На видео заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса "воздух — воздух" Р-33.Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.Подчеркивается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отметили в Минобороны, все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20211020/bombardirovschiki-1755328879.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160. Кадры Минобороны
Британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщили в Минобороны России.
2021-11-13T05:05
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758882796_896:0:2587:1268_1920x0_80_0_0_ff62ec5817021419dad5d04d759e3fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нато, миг-31, россия
05:05 13.11.2021 (обновлено: 15:14 13.11.2021)
 
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160

Британские истребители вплотную сблизились с российскими ракетоносцами Ту-160

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", — говорится в пресс-релизе.

Как следует из видео полета, снятого из кабины Ту-160, британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров.
Как уточнило ведомство, "истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота". На видео заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса "воздух — воздух" Р-33.
Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.
Подчеркивается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отметили в Минобороны, все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Российские Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 09:52
Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем
 
В миреНАТОМиГ-31Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей