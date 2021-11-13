https://ria.ru/20211113/tsitata-1758871942.html
Депутат Рады нашла цитату Гитлера в украинском учебнике
Депутат Рады нашла цитату Гитлера в украинском учебнике - РИА Новости, 13.11.2021
Депутат Рады нашла цитату Гитлера в украинском учебнике
Депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун заявила, что выявила учебное пособие для украинских вузов, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T04:28
2021-11-13T04:28
2021-11-13T04:47
в мире
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153012/89/1530128975_0:177:3305:2036_1920x0_80_0_0_dfebea8ec645a7bbc0b931faaa88dbce.jpg
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун заявила, что выявила учебное пособие для украинских вузов, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера."Пособие "Деловая карьера" разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa", - написала она в Facebook.Она привела отрывок из пособия. Там среди утверждений о женщинах отмечена фраза: "Недаром же Адольф Гитлер говорил", а далее приведена цитата."Я обратилась к вузам, которые используют учебник "Деловая карьера", с запросом прокомментировать, считают ли они приемлемым его использование", - подчеркнула Совсун.
https://ria.ru/20210722/gitlerovtsy-1742306597.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153012/89/1530128975_177:0:3128:2213_1920x0_80_0_0_f300e9c8324f89527950988c06c1a885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, верховная рада украины
04:28 13.11.2021 (обновлено: 04:47 13.11.2021)
Депутат Рады нашла цитату Гитлера в украинском учебнике
Депутат Рады Совсун заявила, нашла цитату Гитлера в учебнике для украинских вузов