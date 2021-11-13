https://ria.ru/20211113/tsitata-1758871942.html

Депутат Рады нашла цитату Гитлера в украинском учебнике

Депутат Рады нашла цитату Гитлера в украинском учебнике - РИА Новости, 13.11.2021

Депутат Рады нашла цитату Гитлера в украинском учебнике

Депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун заявила, что выявила учебное пособие для украинских вузов, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T04:28

2021-11-13T04:28

2021-11-13T04:47

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КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун заявила, что выявила учебное пособие для украинских вузов, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера."Пособие "Деловая карьера" разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa", - написала она в Facebook.Она привела отрывок из пособия. Там среди утверждений о женщинах отмечена фраза: "Недаром же Адольф Гитлер говорил", а далее приведена цитата."Я обратилась к вузам, которые используют учебник "Деловая карьера", с запросом прокомментировать, считают ли они приемлемым его использование", - подчеркнула Совсун.

https://ria.ru/20210722/gitlerovtsy-1742306597.html

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в мире, верховная рада украины