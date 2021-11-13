https://ria.ru/20211113/traty-1758880407.html

Аналитики подсчитали, как изменились траты россиян на связь и интернет

Аналитики подсчитали, как изменились траты россиян на связь и интернет - РИА Новости, 13.11.2021

Аналитики подсчитали, как изменились траты россиян на связь и интернет

Траты россиян на интернет и мобильную связь в условиях пандемии на фоне периодического возвращения к удаленной работе и дистанционной учебе выросли на 6% к... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:06

2021-11-13T09:06

2021-11-13T09:06

общество

русский стандарт (банк)

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Траты россиян на интернет и мобильную связь в условиях пандемии на фоне периодического возвращения к удаленной работе и дистанционной учебе выросли на 6% к прошлому году, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены все операции по оплате мобильной связи и интернета в мобильном банке за три квартала 2020-2021 годов."За три квартала 2021 года средние чеки на оплату двух этих услуг выросли на 6% каждая относительно января-сентября 2020 года. Средний чек за услуги сотового оператора за три квартала 2021 года выше, чем интернет-провайдера: 667 рублей против 659 рублей", - выяснили авторы исследования.Как показывает статистика, с января по сентябрь 2021 года мужчины чаще женщин оплачивали интернет. На них пришлось 58% от всех таких операций, а на женщин – 42%. Средний "мужской" чек также выше – 707 рублей против "женских" 593 рублей.Похожая ситуация и в статистике услуг мобильной связи. Так, по данным банка, мужчины лидируют по количеству платежей. За три квартала 2021 года на них пришлось 53% подобных операций, а на женщин – 47%. Средний чек у мужчин составил 806 рублей, а у женщин - 508 рублей.

https://ria.ru/20211108/reklama-1757988020.html

россия

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общество, русский стандарт (банк), россия