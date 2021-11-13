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Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 13.11.2021

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

Датой основания Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова считается 13 ноября 1921 года. В этот день состоялась премьера спектакля "Чудо... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T02:04

2021-11-13T02:04

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Датой основания Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова считается 13 ноября 1921 года. В этот день состоялась премьера спектакля "Чудо святого Антония" Мориса Метерлинка, поставленного Евгением Вахтанговым.История театра ведет свое начало с 1913 года, когда группа молодых московских студентов организовала студенческую драматическую студию. Руководить занятиями согласился актер и режиссер Художественного театра Евгений Вахтангов, имевший репутацию лучшего педагога по системе Станиславского.Поначалу своего помещения у студии не было, собирались каждый день в новом месте.13 сентября 1920 года студия Вахтангова была принята в состав Московского художественного театра и стала называться Третьей студией. 13 ноября 1921 года, открылся постоянный театр Третьей студии МХАТ на улице Арбат, дом 26, где Театр имени Евгения Вахтангова находится и сегодня. Современное свое название театр получил в 1926 году.Значительным явлением для театра стал поставленный Евгением Вахтанговым спектакль "Принцесса Турандот" Карло Гоцци (1922), определивший во многом стилистические особенности творческого лица театра. В дальнейшем ведущими в репертуаре театра стали революционная пьеса, современная драматургия.В сентябре 1922 года, после смерти Вахтангова, был избран художественный совет, в который вошли Юрий Завадский, Борис Захава, Натан Тураев, Ксения Котлубай, Анна Орочко и др. Ученики Вахтангова стали пробовать свои силы в режиссуре.В 1920-1930-е годы на сцене театра были поставлены спектакли "Виринея" Лидии Сейфуллиной и Валериана Правдухина (1925), "Барсуки" Леонида Леонова (1927), "Разлом" Бориса Лавренева (1927), "Интервенция" Льва Славина (1933), "Аристократы" Николая Погодина (1935), "Я - сын трудового народа" Валентина Катаева (1938). Крупнейшими работами театра были "Егор Булычев и другие" Максима Горького (1932) и открывший сценическую историю создания образа Ленина в советском театре спектакль "Человек с ружьем" Николая Погодина (1937) с Борисом Щукиным в главной роли.В 1939 году главным режиссером театра был назначен Рубен Симонов. Первой постановкой сезона 1939/1940 стал гоголевский "Ревизор", затем была поставлена трагедия в стихах Владимира Соловьева "Фельдмаршал Кутузов". Последним предвоенным спектаклем стал лермонтовский "Маскарад", премьера которого состоялась накануне войны – 21 июня 1941 года.В годы Великой Отечественной войны, в 1941-1943 годах, театр работал в Омске, где были поставлены "Олеко Дундич" Александра Ржешевского и Михаила Каца, "Фронт" Александра Корнейчука, "Русские люди" Константина Симонова и другие. В 1942 году при театре был создан фронтовой филиал, который прошел с действующей армией до Берлина.Первым спектаклем послевоенного сезона была стихотворная трагедия Владимира Соловьева "Великий государь".В 1950-1960-х годах среди лучших спектаклей театра были "Филумена Мартурано" Эдуарде де Филиппо (1956), "Идиот" по Федору Достоевскому и "Иркутская история" Алексея Арбузова (оба – 1959), "Стряпуха" Анатолия Софронова (1959), "Насмешливое мое счастье" Леонида Малюгина (1965), "Конармия" по Исааку Бабелю (1966) и др.В 1956 году театру было присвоено звание академический.В 1968-1987 годах Вахтанговский театр возглавлял Евгений Симонов, сын Рубена Симонова. В эти годы были поставлены спектакли "Дети солнца" Максима Горького (1968), "Память сердца" Александра Корнейчука (1970), "Антоний и Клеопатра" (1971) и "Ричард III" Уильяма Шекспира (1979), "Великая магия" Эдуарде де Филиппо (1979), "Три возраста Казановы" по пьесам Марины Цветаевой (1985) и др.В 1987-2007 годах художественным руководителем Театра Вахтангова был его ведущий актер Михаил Ульянов. В этот период состоялись премьеры спектаклей "Кабанчик" Виктора Розова (1987), "Брестский мир" Михаила Шатрова (1987), "Стакан воды" Эжена Скриба (1988), "Зойкина квартира" Михаила Булгакова (1989), "Уроки мастера" Дэвида Паунелла (1990), "Мартовские иды" по роману в письмах Торнтона Уайлдера (1991), "Государь ты наш, батюшка…" - сцены из пьесы Фридриха Горенштейна (1991), "Без вины виноватые" Александра Островского (1992) и др.С 2007 года худруком театра является литовский режиссер Римас Туминас. В театре он осуществил ряд постановок, среди них "Ревизор" Гоголя (2002), "Троил и Крессида" Уильяма Шекспира (2008), "Последние луны" по пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера (2008), "Дядя Ваня" Антона Чехова (2009), "Маскарад" Михаила Лермонтова (2010), "Пристань" (2011, к 90-летию Театра Вахтангова), "Евгений Онегин" Александра Пушкина (2013), "Царь Эдип" Софокла (совместный проект с Национальным театром Греции, 2016), "Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона (2018). В 2018 году на пост главного режиссера театра был приглашен Юрий Бутусов. На вахтанговской сцене он поставил спектакли "Мера за меру" (2010) и "Король Лир" (2021) Уильяма Шекспира, "Бег" по Михаилу Булгакову (2015), "Пер Гюнт" по пьесе Генрика Ибсена (2019).В разные годы спектакли в театре ставили режиссеры Алексей Дикий, Алексей Попов, Николай Охлопков, Роберт Стуруа, Аркадий Кац, Роман Виктюк, Петр Фоменко и др.Среди "вахтанговцев" были известные актеры Людмила Целиковская, Лариса Пашкова, Николай Гриценко, Юрий Любимов, Андрей и Григорий Абрикосовы, Юрий Яковлев, Владимир Этуш, Вячеслав Шалевич, Василий Лановой и др.В настоящее время в труппе театра служат такие актеры, как Анна Антонова, Мария Аронова, Юлия Борисова, Леонид Бичевин, Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Андрей Ильин, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Максим Суханов, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина, Юрий Шлыков, Элеонора Шашкова и др.С 1931 года существует Музей при театре, созданный по инициативе труппы театра. В 2015 году в театре была открыта Новая сцена, которая располагается в помещении, примыкающем к историческому зданию театра.С 2016 года в новом здании театра работает "АРТ – КАФЕ", предназначенное для проведения творческих вечеров, поэтических чтений, сольных концертов. В 2017 года открылась Симоновская сцена, получившая свое название в честь Рубена и Евгения Симоновых. Также при театре работает сцена-студия. При театре работает Театральный институт имени Бориса Щукина.В репертуаре театра на различных сценических площадках представлено свыше 80 спектаклей и творческих вечеров. В сезоне 2020/2021 театр выпустил 16 премьер на разных сценах: "Король Лир" Уильяма Шекспира, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Театр" Сомерсета Моэма, "Соломенная шляпка" Эжена Лабиша, "Ромул Великий" Фридриха Дюрренматта, четыре постановки цикла "Театральные параллели" режиссеров мастерской Римаса Туминаса (по результатам сезона спектакль "Дурочка" по Лопе де Вега включен в репертуар Театра), "Обещание на рассвете" Ромена Гари, "Сказка о царе Салтане" Александра Пушкина, "Сказки старого Арбата" Алексея Арбузова, "Танго между строк" Алексея Щербака, "Рождество на чердаке" О Генри и др.В сезоне 2020/2021, несмотря на сложное время пандемии, вахтанговцы сыграли 1021спектакль, в том числе на гастролях по России – 49 спектаклей.8 ноября 2021 года состоялась премьера 4,5 часового спектакля "Война и мир" по одноименному роману Льва Толстого в постановке Римаса Туминаса.В сентябре 2020 года состоялось открытие памятника Евгению Вахтангову у фасада Театра в Москве. На занавесе за спиной Вахтангова высечены названия 100 спектаклей, составивших славу Театра Вахтангова за его вековую историю. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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