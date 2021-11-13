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С севшего на мель в Приморье судна стали откачивать топливо

С севшего на мель в Приморье судна стали откачивать топливо - РИА Новости, 13.11.2021

С севшего на мель в Приморье судна стали откачивать топливо

Откачка топлива началась с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine, сообщил РИА Новости директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота РИА Новости, 13.11.2021

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2021-11-13T14:13

происшествия

находка

китай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

панама

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Откачка топлива началась с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine, сообщил РИА Новости директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.Ранее сообщалось, что на контейнеровозе находится 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн горюче-смазочных материалов."Да, откачка топлива уже началась, работа продолжается, (процесс) безопасен", - сказал Агаревский, добавив, что откачка "долго будет идти".В понедельник в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы. В среду по правому борту Rise Shine были обнаружены пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений, трюмы. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием. Сообщалось, что устанавливаются линии для перекачки топлива с судна.

https://ria.ru/20211109/sudno-1758313155.html

находка

китай

панама

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происшествия, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), панама