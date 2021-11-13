https://ria.ru/20211113/sudan-1758948923.html
Во время протестов в Судане пострадали 39 сотрудников полиции
Во время протестов в Судане пострадали 39 сотрудников полиции - РИА Новости, 13.11.2021
Во время протестов в Судане пострадали 39 сотрудников полиции
Суданская полиция заявила, что 39 сотрудников серьезно пострадали во время протестов, сообщает суданское государственное телевидение. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T21:05
2021-11-13T21:05
2021-11-13T21:05
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суданская полиция заявила, что 39 сотрудников серьезно пострадали во время протестов, сообщает суданское государственное телевидение.Ранее центральный комитет врачей Судана сообщил о гибели пяти демонстрантов, в том числе от огнестрельных ранений.По словам полиции, демонстранты атаковали несколько полицейских отделений.Полиция заявила, что в отношении протестующих была применена "минимальная сила", к использованию огнестрельного оружия правоохранители не прибегали.В столице Хартуме и городе-спутнике Омдурман в субботу проходит массовая "миллионная" манифестация против действий военных, осуществивших переворот в стране. Ранее комитет врачей сообщил о гибели протестующего от огнестрельного ранения в городе Омдурман.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
https://ria.ru/20211101/sudan-1757150527.html
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в мире, хартум (город), судан, протесты, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
Во время протестов в Судане пострадали 39 сотрудников полиции
Во время протестов в Судане серьезно пострадали 39 сотрудников полиции