https://ria.ru/20211113/sudan-1758946856.html
Пять человек погибли во время протестов в Судане, сообщил комитет врачей
Пять человек погибли во время протестов в Судане, сообщил комитет врачей - РИА Новости, 13.11.2021
Пять человек погибли во время протестов в Судане, сообщил комитет врачей
Число погибших в ходе протестов в столице Судана Хартуме и Омдурмане выросло до пяти, сообщил центральный комитет врачей Судана. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T20:27
2021-11-13T20:27
2021-11-13T21:00
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абдалла хамдок
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших в ходе протестов в столице Судана Хартуме и Омдурмане выросло до пяти, сообщил центральный комитет врачей Судана.По данным комитета, четверо протестующих скончались в больницах от различных травм."Таким образом, число жертв выросло до пяти человек", - говорится в заявлении.В столице Хартуме и городе-спутнике Омдурман в субботу проходит массовая "миллионная" манифестация против действий военных, осуществивших переворот в стране. Ранее комитет враче сообщил о гибели протестующего от огнестрельного ранения в городе Омдурман.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
https://ria.ru/20211105/sudan-1757767884.html
https://ria.ru/20211102/afrika-1757279199.html
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в мире, хартум (город), судан, протесты, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
20:27 13.11.2021 (обновлено: 21:00 13.11.2021)
Пять человек погибли во время протестов в Судане, сообщил комитет врачей
Центральный комитет врачей: число погибших во время протестов в Судане выросло до пяти