https://ria.ru/20211113/sud-1758902068.html

Прокурор попросил отменить последний брак основателя Natura Siberica

Прокурор попросил отменить последний брак основателя Natura Siberica - РИА Новости, 13.11.2021

Прокурор попросил отменить последний брак основателя Natura Siberica

Прокурор просит признать недействительным последний брак покойного основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:52

2021-11-13T12:52

2021-11-13T12:52

происшествия

москва

андрей трубников

natura siberica

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Прокурор просит признать недействительным последний брак покойного основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы."В суде зарегистрирован иск о Дорогомиловского межрайонного прокурора о признании недействительным брака Трубникова А.В.", - сказали в суде.Иск еще не принят к производству, дата его рассмотрения не назначена.Основатель Natura Siberica - предприниматель Андрей Трубников. В начале 2000-х годов он создал компанию "Первое решение" и бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а первый магазин с соответствующим названием открылся в 2012 году в Москве.В начале января Трубников скончался, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.

https://ria.ru/20211028/patent-1756755586.html

https://ria.ru/20211001/grinberg-1752659687.html

москва

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происшествия, москва, андрей трубников, natura siberica