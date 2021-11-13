https://ria.ru/20211113/studenty-1758929357.html
В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов
В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов - РИА Новости, 13.11.2021
В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов
Полиция разыскивает шестерых иностранных студентов, которые исчезли в городе Пущино Московской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Подмосковью. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:24
2021-11-13T17:24
2021-11-13T17:24
происшествия
московская область (подмосковье)
пущино
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция разыскивает шестерых иностранных студентов, которые исчезли в городе Пущино Московской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Подмосковью."Десятого ноября в дежурную часть отдела полиции "Пущинский" поступило заявление от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития образовательного учреждения ушли и до настоящего времени не вернулись шестеро студентов-иностранцев", - говорится в сообщении.Уточняется, что полиция проводит комплекс мероприятий для установления местонахождения мужчин.По факту исчезновения проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), пущино
В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов
В городе Пущино Московской области пропали шесть иностранных студентов