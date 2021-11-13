https://ria.ru/20211113/strelba-1758872824.html
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам - РИА Новости, 13.11.2021
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам
Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T05:16
2021-11-13T05:16
2021-11-13T05:33
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура.Накануне в полиции рассказали РИА Новости, что поступило несколько сообщений о повреждении стекол автобусов, по предварительной информации, из-за применения пневматического оружия. В момент происшествия пассажиров в автобусах не было. Пострадавших нет.Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведут розыск причастных лиц.
https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
05:16 13.11.2021 (обновлено: 05:33 13.11.2021)
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам
В Спасске-Дальнем Приморского края возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура.
Накануне в полиции рассказали РИА Новости, что поступило несколько сообщений о повреждении стекол автобусов, по предварительной информации, из-за применения пневматического оружия. В момент происшествия пассажиров в автобусах не было. Пострадавших нет.
"Установлено, что в период с 30 октября по 3 ноября 2021 года неустановленное лицо повредило стекла четырех рейсовых автобусов, предположительно, из пневматического оружия. Пострадавших нет. По данному факту территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ
(умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведут розыск причастных лиц.