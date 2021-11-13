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В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам

В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам - РИА Новости, 13.11.2021

В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам

Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T05:16

2021-11-13T05:16

2021-11-13T05:33

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура.Накануне в полиции рассказали РИА Новости, что поступило несколько сообщений о повреждении стекол автобусов, по предварительной информации, из-за применения пневматического оружия. В момент происшествия пассажиров в автобусах не было. Пострадавших нет.Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведут розыск причастных лиц.

https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html

россия

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2021

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происшествия, россия