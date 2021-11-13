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В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам - РИА Новости, 13.11.2021
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам
Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T05:16
2021-11-13T05:33
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура.Накануне в полиции рассказали РИА Новости, что поступило несколько сообщений о повреждении стекол автобусов, по предварительной информации, из-за применения пневматического оружия. В момент происшествия пассажиров в автобусах не было. Пострадавших нет.Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведут розыск причастных лиц.
https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html
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происшествия, россия
05:16 13.11.2021 (обновлено: 05:33 13.11.2021)
 
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам

В Спасске-Дальнем Приморского края возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Спасске-Дальнем Приморского края после стрельбы из пневматического оружия по четырем автобусам, сообщает региональная прокуратура.
Накануне в полиции рассказали РИА Новости, что поступило несколько сообщений о повреждении стекол автобусов, по предварительной информации, из-за применения пневматического оружия. В момент происшествия пассажиров в автобусах не было. Пострадавших нет.
"Установлено, что в период с 30 октября по 3 ноября 2021 года неустановленное лицо повредило стекла четырех рейсовых автобусов, предположительно, из пневматического оружия. Пострадавших нет. По данному факту территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведут розыск причастных лиц.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 05:28
В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов
 
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