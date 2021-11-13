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В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата - РИА Новости, 13.11.2021
В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
Абхазский депутат Валерий Агрба в четверг стрелял возле административного корпуса парламента республики, прокуратура начала проверку, сообщил прокурор города... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:29
2021-11-13T01:29
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СУХУМ, 13 ноя - РИА Новости. Абхазский депутат Валерий Агрба в четверг стрелял возле административного корпуса парламента республики, прокуратура начала проверку, сообщил прокурор города Сухум Алхас Агумава в эфире Абхазского государственного телевидения.Это уже третий случай за последние три месяца, связанный со стрельбой депутатов в центре столицы Абхазии. Видео со стрелявшим депутатом Агрбой распространилось в соцсетях.Проверкой дела занимается сухумская прокуратура, произведены неотложные следственные действия.По информации МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.После инцидента со стрельбой Кокая и Ардзинбы в отношении заместителей главы МВД республики Раща Цвижбы и Дадына Чачхалии были возбуждены уголовные дела по факту превышения ими полномочий.
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в мире, сухум, абхазия, мвд абхазии
01:29 13.11.2021
 
В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата

В Сухуме абхазский депутат Агрба открыл стрельбу возле парламента республики

© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль в Сухуме
Полицейский автомобиль в Сухуме - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
СУХУМ, 13 ноя - РИА Новости. Абхазский депутат Валерий Агрба в четверг стрелял возле административного корпуса парламента республики, прокуратура начала проверку, сообщил прокурор города Сухум Алхас Агумава в эфире Абхазского государственного телевидения.
Это уже третий случай за последние три месяца, связанный со стрельбой депутатов в центре столицы Абхазии. Видео со стрелявшим депутатом Агрбой распространилось в соцсетях.
"Одиннадцатого ноября в 17:50 в период рабочего дня, находясь на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу парламента Абхазии, депутат парламента Агрба Валерий Владимирович в компании с депутатами Кокая Гарри Гурамовичем, Ардзинба Алмасханом Зурабовичем и Кварчия Гиви Анатольевичем произвел три пистолетных выстрела в воздух", - сказал прокурор Сухума.
Проверкой дела занимается сухумская прокуратура, произведены неотложные следственные действия.
По информации МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.
После инцидента со стрельбой Кокая и Ардзинбы в отношении заместителей главы МВД республики Раща Цвижбы и Дадына Чачхалии были возбуждены уголовные дела по факту превышения ими полномочий.
Города мира. Сухум - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 19:03
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме
 
В миреСухумАбхазияМВД Абхазии
 
 
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