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В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата

В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата - РИА Новости, 13.11.2021

В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата

Абхазский депутат Валерий Агрба в четверг стрелял возле административного корпуса парламента республики, прокуратура начала проверку, сообщил прокурор города... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T01:29

2021-11-13T01:29

2021-11-13T01:29

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СУХУМ, 13 ноя - РИА Новости. Абхазский депутат Валерий Агрба в четверг стрелял возле административного корпуса парламента республики, прокуратура начала проверку, сообщил прокурор города Сухум Алхас Агумава в эфире Абхазского государственного телевидения.Это уже третий случай за последние три месяца, связанный со стрельбой депутатов в центре столицы Абхазии. Видео со стрелявшим депутатом Агрбой распространилось в соцсетях.Проверкой дела занимается сухумская прокуратура, произведены неотложные следственные действия.По информации МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.После инцидента со стрельбой Кокая и Ардзинбы в отношении заместителей главы МВД республики Раща Цвижбы и Дадына Чачхалии были возбуждены уголовные дела по факту превышения ими полномочий.

https://ria.ru/20211002/strelba-1752816980.html

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в мире, сухум, абхазия, мвд абхазии