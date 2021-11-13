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Зоозащитная организация попросила Байдена отдать ей помилованных индеек
Зоозащитная организация попросила Байдена отдать ей помилованных индеек - РИА Новости, 13.11.2021
Зоозащитная организация попросила Байдена отдать ей помилованных индеек
Американская организация по защите животных Farm Sanctuary собирает подписи в поддержку петиции с призывом к президенту США Джо Байдену отправить помилованных... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T09:47
2021-11-13T09:47
в мире
сша
джо байден
джордж буш (младший)
руни мара
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Американская организация по защите животных Farm Sanctuary собирает подписи в поддержку петиции с призывом к президенту США Джо Байдену отправить помилованных во время традиционной церемонии к предстоящему Дню благодарения индеек на ее попечительство."В ноябре президент Байден продолжит недавнюю традицию Белого дома "символически" помиловать индеек, спасая их от забоя. Этих индеек обычно отправляют на фермы, в контактные зоопарки и университеты с программами по птицеводству, где о них, скорее всего, не заботятся как о личностях с уникальными особенностями характера, эмоциями, потребностями и предпочтениями", - говорится в заявлении организации.Farm Sanctuary заявляет, что у них животные получают качественный уход, им дают возможность прожить свою жизнь в мире и безопасности, поэтому организация просит Байдена передать индеек ей.Организация отмечает, что петицию уже подписали певица Билли Айлиш, актеры Дейв Батиста и Хоакин Феникс, актриса Руни Мара и другие знаменитости.Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положен в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.
https://ria.ru/20191125/1561584720.html
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден, джордж буш (младший), руни мара
09:47 13.11.2021
 
Зоозащитная организация попросила Байдена отдать ей помилованных индеек

Зоозащитная организация попросила Байдена отдать помилованных на День благодарения индеек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Американская организация по защите животных Farm Sanctuary собирает подписи в поддержку петиции с призывом к президенту США Джо Байдену отправить помилованных во время традиционной церемонии к предстоящему Дню благодарения индеек на ее попечительство.
"В ноябре президент Байден продолжит недавнюю традицию Белого дома "символически" помиловать индеек, спасая их от забоя. Этих индеек обычно отправляют на фермы, в контактные зоопарки и университеты с программами по птицеводству, где о них, скорее всего, не заботятся как о личностях с уникальными особенностями характера, эмоциями, потребностями и предпочтениями", - говорится в заявлении организации.
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Farm Sanctuary заявляет, что у них животные получают качественный уход, им дают возможность прожить свою жизнь в мире и безопасности, поэтому организация просит Байдена передать индеек ей.
Организация отмечает, что петицию уже подписали певица Билли Айлиш, актеры Дейв Батиста и Хоакин Феникс, актриса Руни Мара и другие знаменитости.
Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положен в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.
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В миреСШАДжо БайденДжордж Буш (младший)Руни Мара
 
 
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