Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией
Москва после саммита в Женеве не видит прогресса по вопросу обмена осужденными с США
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва после июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не наблюдала прогресса по вопросу обмена осужденными между двумя странами, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными, и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы, подчеркнув, что МИД РФ и госдеп США поработают в этом направлении.
"Пока ситуация там же, где она и была. Какого-то прогресса, движения вперед мы не видим", - сказал Лукьянцев.
По его словам, положение осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Евгения Никулина вызывает большую обеспокоенность у Москвы. "Мы неоднократно предлагали США наладить какой-то диалог, сотрудничество, чтобы как-то попытаться разрешить соответствующие ситуации. Потому что и Виктор Бут, и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию. У них проблемы с получением медицинской помощи, хотя у обоих большие проблемы в этой связи", - отметил Лукьянцев.
Как указал дипломат, Россия неоднократно предлагала США передать Бута и Ярошенко Москве в рамках конвенции Совета Европы "О передаче осужденных для отбывания наказания в соответствующих странах". "Но неизменно мы получаем отказ со стороны США", - добавил он.
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