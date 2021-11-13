https://ria.ru/20211113/ssha-1758878428.html

Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией

Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией - РИА Новости, 13.11.2021

Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией

Москва после июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не наблюдала прогресса по вопросу обмена осужденными между двумя... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:37

2021-11-13T08:37

2021-11-13T08:37

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евгений никулин

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва после июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не наблюдала прогресса по вопросу обмена осужденными между двумя странами, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными, и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы, подчеркнув, что МИД РФ и госдеп США поработают в этом направлении."Пока ситуация там же, где она и была. Какого-то прогресса, движения вперед мы не видим", - сказал Лукьянцев.По его словам, положение осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Евгения Никулина вызывает большую обеспокоенность у Москвы. "Мы неоднократно предлагали США наладить какой-то диалог, сотрудничество, чтобы как-то попытаться разрешить соответствующие ситуации. Потому что и Виктор Бут, и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию. У них проблемы с получением медицинской помощи, хотя у обоих большие проблемы в этой связи", - отметил Лукьянцев.Как указал дипломат, Россия неоднократно предлагала США передать Бута и Ярошенко Москве в рамках конвенции Совета Европы "О передаче осужденных для отбывания наказания в соответствующих странах". "Но неизменно мы получаем отказ со стороны США", - добавил он.

https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html

https://ria.ru/20210925/obmen-1751829062.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, джо байден, совет европы, константин ярошенко, евгений никулин, россия