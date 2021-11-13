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https://ria.ru/20211113/ssha-1758878428.html
Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией
Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией - РИА Новости, 13.11.2021
Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией
Москва после июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не наблюдала прогресса по вопросу обмена осужденными между двумя... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:37
2021-11-13T08:37
в мире
сша
москва
джо байден
совет европы
константин ярошенко
евгений никулин
россия
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва после июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не наблюдала прогресса по вопросу обмена осужденными между двумя странами, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными, и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы, подчеркнув, что МИД РФ и госдеп США поработают в этом направлении."Пока ситуация там же, где она и была. Какого-то прогресса, движения вперед мы не видим", - сказал Лукьянцев.По его словам, положение осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Евгения Никулина вызывает большую обеспокоенность у Москвы. "Мы неоднократно предлагали США наладить какой-то диалог, сотрудничество, чтобы как-то попытаться разрешить соответствующие ситуации. Потому что и Виктор Бут, и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию. У них проблемы с получением медицинской помощи, хотя у обоих большие проблемы в этой связи", - отметил Лукьянцев.Как указал дипломат, Россия неоднократно предлагала США передать Бута и Ярошенко Москве в рамках конвенции Совета Европы "О передаче осужденных для отбывания наказания в соответствующих странах". "Но неизменно мы получаем отказ со стороны США", - добавил он.
https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html
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в мире, сша, москва, джо байден, совет европы, константин ярошенко, евгений никулин, россия
08:37 13.11.2021
 
Москва не видит прогресса по вопросу обмена осужденными между США и Россией

Москва после саммита в Женеве не видит прогресса по вопросу обмена осужденными с США

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва после июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не наблюдала прогресса по вопросу обмена осужденными между двумя странами, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными, и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы, подчеркнув, что МИД РФ и госдеп США поработают в этом направлении.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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"Пока ситуация там же, где она и была. Какого-то прогресса, движения вперед мы не видим", - сказал Лукьянцев.
По его словам, положение осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Евгения Никулина вызывает большую обеспокоенность у Москвы. "Мы неоднократно предлагали США наладить какой-то диалог, сотрудничество, чтобы как-то попытаться разрешить соответствующие ситуации. Потому что и Виктор Бут, и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию. У них проблемы с получением медицинской помощи, хотя у обоих большие проблемы в этой связи", - отметил Лукьянцев.
Как указал дипломат, Россия неоднократно предлагала США передать Бута и Ярошенко Москве в рамках конвенции Совета Европы "О передаче осужденных для отбывания наказания в соответствующих странах". "Но неизменно мы получаем отказ со стороны США", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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В миреСШАМоскваДжо БайденСовет ЕвропыКонстантин ЯрошенкоЕвгений НикулинРоссия
 
 
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