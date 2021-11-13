https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html

В МИД рассказали о состоянии Виктора Бута и Константина Ярошенко

В МИД рассказали о состоянии Виктора Бута и Константина Ярошенко - РИА Новости, 13.11.2021

В МИД рассказали о состоянии Виктора Бута и Константина Ярошенко

Отбывающие заключение в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко держатся и не признают своей вины, несмотря на оказываемое давление и сильные физические... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:24

2021-11-13T08:24

2021-11-13T08:24

в мире

таиланд

сша

джо байден

константин ярошенко

григорий лукьянцев

россия

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Отбывающие заключение в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко держатся и не признают своей вины, несмотря на оказываемое давление и сильные физические страдания, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.По его словам, в практике США очень распространено давление "на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания". "Но ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество. Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины", - сказал Лукьянцев."Хотя известно, что на того же Константина Ярошенко оказывалось сильнейшее физическое давление. При задержании в Либерии ему выбили практически все зубы. В результате он имеет большие проблемы и с пищеварением. Физические страдания очень серьезные", - подчеркнул он.Как указал дипломат, эта тема постоянно поднимается российской стороной на всех политических уровнях, находится на личном контроле главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан", - добавил Лукьянцев.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20210925/aresty-1751812453.html

https://ria.ru/20211113/ssha-1758877077.html

таиланд

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, таиланд, сша, джо байден, константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия