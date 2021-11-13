Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html
В МИД рассказали о состоянии Виктора Бута и Константина Ярошенко
В МИД рассказали о состоянии Виктора Бута и Константина Ярошенко - РИА Новости, 13.11.2021
В МИД рассказали о состоянии Виктора Бута и Константина Ярошенко
Отбывающие заключение в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко держатся и не признают своей вины, несмотря на оказываемое давление и сильные физические... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:24
2021-11-13T08:24
в мире
таиланд
сша
джо байден
константин ярошенко
григорий лукьянцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Отбывающие заключение в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко держатся и не признают своей вины, несмотря на оказываемое давление и сильные физические страдания, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.По его словам, в практике США очень распространено давление "на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания". "Но ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество. Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины", - сказал Лукьянцев."Хотя известно, что на того же Константина Ярошенко оказывалось сильнейшее физическое давление. При задержании в Либерии ему выбили практически все зубы. В результате он имеет большие проблемы и с пищеварением. Физические страдания очень серьезные", - подчеркнул он.Как указал дипломат, эта тема постоянно поднимается российской стороной на всех политических уровнях, находится на личном контроле главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан", - добавил Лукьянцев.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
https://ria.ru/20210925/aresty-1751812453.html
https://ria.ru/20211113/ssha-1758877077.html
таиланд
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:44:2614:2005_1920x0_80_0_0_1df427085152ff5f23310436ef6fe36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, таиланд, сша, джо байден, константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия
08:24 13.11.2021
 
В МИД рассказали о состоянии Виктора Бута и Константина Ярошенко

В МИД сообщили, что отбывающие заключение в США Бут и Ярошенко держатся вопреки страданиям

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Отбывающие заключение в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко держатся и не признают своей вины, несмотря на оказываемое давление и сильные физические страдания, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
По его словам, в практике США очень распространено давление "на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания". "Но ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество. Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины", - сказал Лукьянцев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 20:18
США игнорируют нарушения закона в арестах Бута и Ярошенко, заявил Лавров
"Хотя известно, что на того же Константина Ярошенко оказывалось сильнейшее физическое давление. При задержании в Либерии ему выбили практически все зубы. В результате он имеет большие проблемы и с пищеварением. Физические страдания очень серьезные", - подчеркнул он.
Как указал дипломат, эта тема постоянно поднимается российской стороной на всех политических уровнях, находится на личном контроле главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан", - добавил Лукьянцев.
Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
08:12
В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко
 
В миреТаиландСШАДжо БайденКонстантин ЯрошенкоГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей