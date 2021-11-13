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В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко
В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко - РИА Новости, 13.11.2021
В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко
США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в этой стране, нужно сделать показательные случаи в назидание... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:12
2021-11-13T08:12
2021-11-13T08:12
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в этой стране, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи. Они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание. Видимо, и в назидание другим", - сказал Лукьянцев.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/yaroshenko-1751380734.html
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в мире, сша, женева (город), джо байден, константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия
В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко
В МИД заявили, что США хотят превратить дела Бута и Ярошенко в показательные случаи
ООН, 13 ноя – РИА Новости. США
считают, что из дел россиян Виктора Бута
и Константина Ярошенко
, находящихся в заключении в этой стране, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ
по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев
.
"Любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи. Они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание. Видимо, и в назидание другим", - сказал Лукьянцев.
Президент РФ Владимир Путин
по итогам саммита РФ - США в Женеве
сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом
тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.