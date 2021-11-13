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В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко
В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко - РИА Новости, 13.11.2021
В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко
США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в этой стране, нужно сделать показательные случаи в назидание... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:12
2021-11-13T08:12
в мире
сша
женева (город)
джо байден
константин ярошенко
григорий лукьянцев
россия
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в этой стране, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи. Они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание. Видимо, и в назидание другим", - сказал Лукьянцев.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
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сша
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в мире, сша, женева (город), джо байден, константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия
08:12 13.11.2021
 
В МИД прокомментировали позицию США по делам Бута и Ярошенко

В МИД заявили, что США хотят превратить дела Бута и Ярошенко в показательные случаи

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в этой стране, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи. Они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание. Видимо, и в назидание другим", - сказал Лукьянцев.
Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Акция в защиту Константина Ярошенко - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 21:39Сказано в эфире
Ярошенко рассказал о пытках, которым его подвергли американцы
 
В миреСШАЖенева (город)Джо БайденКонстантин ЯрошенкоГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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