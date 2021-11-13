https://ria.ru/20211113/sputnik-1758919931.html
Сан-Марино ведет переговоры о приобретении вакцины "Спутник Лайт"
Сан-Марино ведет переговоры о приобретении вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 13.11.2021
Сан-Марино ведет переговоры о приобретении вакцины "Спутник Лайт"
Власти Сан-Марино ведут переговоры о приобретении партии вакцины "Спутник Лайт" с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для ее использования в качестве... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:58
2021-11-13T15:58
2021-11-13T15:58
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российский фонд прямых инвестиций
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РИМ, 13 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Власти Сан-Марино ведут переговоры о приобретении партии вакцины "Спутник Лайт" с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для ее использования в качестве третьей дозы для довакцинации населения, заявил РИА Новости секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта."Мы находимся на стадии переговоров, думаю, они завершатся в течение пары недель. Пока в качестве препарата для бустерной дозы используется мРНК-вакцина производства Pfizer", - сказал представитель властей Сан-Марино. По его словам, кампания по введению третьей дозы населению Сан-Марино началась несколько дней назад с пожилых людей, персонала учреждений по уходу за инвалидами и престарелыми, а также имеющих тяжелые хронические заболевания. По последним данным, третью дозу получили порядка 300 человек, отметил Чаватта.В рамках кампании по вакцинации населения в Сан-Марино в более чем 80% случаев применяли российскую вакцину "Спутник V". Это обстоятельство не позволило местным жителям рассчитывать на получение итальянского COVID-сертификата green pass. Власти Италии дали санмаринцам отсрочку для введения третьей дозы из числа одобренных Европейским агентством EMA. Сейчас этот срок истекает 31 декабря. Несмотря на отсутствие признания российской вакцины в Европе, добавил министр, некоторые санмаринцы все равно хотят получить в качестве третьей дозы препарат из России.Как подчеркнул Чаватта, власти Сан-Марино предполагают, что временное послабление для жителей республики, которое позволяет им ходить на работу в Италии и ездить на межрегиональном транспорте, будет продлено и после Нового года.Вместе с тем, санмаринский функционер рассказал, что на этой неделе итальянское приложение для проверки green pass стало признавать QR-коды, которые выдавались получившим "Спутник V". Раньше им зачастую приходилось доказывать факт вакцинации, предъявляя документы и министерские декреты."Это, однако означает не признание вакцины, а вступление в силу отсрочки, которая подтверждается в приложении", - заключил Чаватта.
https://ria.ru/20211113/feyk-1758900789.html
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в мире, италия, сан-марино, европа, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19
Сан-Марино ведет переговоры о приобретении вакцины "Спутник Лайт"
Сан-Марино ведет переговоры о приобретении вакцины "Спутник Лайт" для бустерной дозы
РИМ, 13 ноя - РИА Новости, Александр Логунов.
Власти Сан-Марино
ведут переговоры о приобретении партии вакцины "Спутник Лайт" с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ
) для ее использования в качестве третьей дозы для довакцинации населения, заявил РИА Новости секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
"Мы находимся на стадии переговоров, думаю, они завершатся в течение пары недель. Пока в качестве препарата для бустерной дозы используется мРНК-вакцина производства Pfizer", - сказал представитель властей Сан-Марино. По его словам, кампания по введению третьей дозы населению Сан-Марино началась несколько дней назад с пожилых людей, персонала учреждений по уходу за инвалидами и престарелыми, а также имеющих тяжелые хронические заболевания. По последним данным, третью дозу получили порядка 300 человек, отметил Чаватта.
В рамках кампании по вакцинации населения в Сан-Марино в более чем 80% случаев применяли российскую вакцину "Спутник V". Это обстоятельство не позволило местным жителям рассчитывать на получение итальянского COVID-сертификата green pass. Власти Италии дали санмаринцам отсрочку для введения третьей дозы из числа одобренных Европейским агентством EMA. Сейчас этот срок истекает 31 декабря. Несмотря на отсутствие признания российской вакцины в Европе
, добавил министр, некоторые санмаринцы все равно хотят получить в качестве третьей дозы препарат из России.
Как подчеркнул Чаватта, власти Сан-Марино предполагают, что временное послабление для жителей республики, которое позволяет им ходить на работу в Италии
и ездить на межрегиональном транспорте, будет продлено и после Нового года.
Вместе с тем, санмаринский функционер рассказал, что на этой неделе итальянское приложение для проверки green pass стало признавать QR-коды, которые выдавались получившим "Спутник V". Раньше им зачастую приходилось доказывать факт вакцинации, предъявляя документы и министерские декреты.
"Это, однако означает не признание вакцины, а вступление в силу отсрочки, которая подтверждается в приложении", - заключил Чаватта.