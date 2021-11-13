https://ria.ru/20211113/soldat-1758954579.html

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая - РИА Новости, 14.11.2021

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая

Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией, говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-13T22:54

2021-11-13T22:54

2021-11-14T01:45

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией, говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска польского.Как указали в командовании бригады, в происшествии "не участвовали третьи лица".Военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока проводит разбирательство.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211113/granitsa-1758887500.html

https://ria.ru/20211113/pogranichniki-1758895684.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии