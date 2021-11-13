https://ria.ru/20211113/soldat-1758954579.html
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая - РИА Новости, 14.11.2021
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией, говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-13T22:54
2021-11-13T22:54
2021-11-14T01:45
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775756_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_efcd211a975aff12b66185c2a65ecbfb.jpg
ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией, говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска польского.Как указали в командовании бригады, в происшествии "не участвовали третьи лица".Военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока проводит разбирательство.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211113/granitsa-1758887500.html
https://ria.ru/20211113/pogranichniki-1758895684.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775756_200:0:2000:1350_1920x0_80_0_0_28ee9f7ac90ff769291be61654321de3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:54 13.11.2021 (обновлено: 01:45 14.11.2021)
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Солдат вооруженных сил Польши погиб на границе в результате несчастного случая