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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая - РИА Новости, 14.11.2021
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией, говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-13T22:54
2021-11-14T01:45
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией, говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска польского.Как указали в командовании бригады, в происшествии "не участвовали третьи лица".Военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока проводит разбирательство.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211113/granitsa-1758887500.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:54 13.11.2021 (обновлено: 01:45 14.11.2021)
 
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая

Солдат вооруженных сил Польши погиб на границе в результате несчастного случая

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией, говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска польского.

"Предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", — сказано в сообщении.

Как указали в командовании бригады, в происшествии "не участвовали третьи лица".
Военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока проводит разбирательство.
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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