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В ХМАО в результате нападения бродячих собак погибла женщина

В ХМАО в результате нападения бродячих собак погибла женщина - РИА Новости, 13.11.2021

В ХМАО в результате нападения бродячих собак погибла женщина

Женщина скончалась в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после нападения собак, сообщает в субботу СУСК по региону. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:33

2021-11-13T14:33

2021-11-13T14:33

происшествия

лангепас

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Женщина скончалась в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после нападения собак, сообщает в субботу СУСК по региону."Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), по факту нападения бродячих собак на женщину в городе Лангепас. По версии следствия, 12 ноября 2021 года около 14.00 (12.00 мск) в безлюдном месте, в районе железнодорожного переезда по улице Северная в промышленной зоне города Лангепас на 43-летнюю местную жительницу набросилась стая из нескольких собак", - говорится в сообщении.От полученных телесных повреждений в результате укусов женщина скончалась через несколько часов в медицинском учреждении.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. СК также выяснит, насколько полно и своевременно администрация города приняла меры для предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211108/sobaka-1758118545.html

лангепас

ханты-мансийский автономный округ

россия

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происшествия, лангепас, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия