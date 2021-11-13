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В ХМАО в результате нападения бродячих собак погибла женщина
В ХМАО в результате нападения бродячих собак погибла женщина - РИА Новости, 13.11.2021
В ХМАО в результате нападения бродячих собак погибла женщина
Женщина скончалась в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после нападения собак, сообщает в субботу СУСК по региону. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:33
2021-11-13T14:33
происшествия
лангепас
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Женщина скончалась в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после нападения собак, сообщает в субботу СУСК по региону."Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), по факту нападения бродячих собак на женщину в городе Лангепас. По версии следствия, 12 ноября 2021 года около 14.00 (12.00 мск) в безлюдном месте, в районе железнодорожного переезда по улице Северная в промышленной зоне города Лангепас на 43-летнюю местную жительницу набросилась стая из нескольких собак", - говорится в сообщении.От полученных телесных повреждений в результате укусов женщина скончалась через несколько часов в медицинском учреждении.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. СК также выяснит, насколько полно и своевременно администрация города приняла меры для предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, уточняется в сообщении.
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лангепас
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, лангепас, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
14:33 13.11.2021
 
В ХМАО в результате нападения бродячих собак погибла женщина

В ХМАО в городе Лангепас в результате нападения бродячих собак погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Женщина скончалась в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после нападения собак, сообщает в субботу СУСК по региону.
"Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), по факту нападения бродячих собак на женщину в городе Лангепас. По версии следствия, 12 ноября 2021 года около 14.00 (12.00 мск) в безлюдном месте, в районе железнодорожного переезда по улице Северная в промышленной зоне города Лангепас на 43-летнюю местную жительницу набросилась стая из нескольких собак", - говорится в сообщении.
От полученных телесных повреждений в результате укусов женщина скончалась через несколько часов в медицинском учреждении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. СК также выяснит, насколько полно и своевременно администрация города приняла меры для предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, уточняется в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
8 ноября, 19:02
В Югре собака напала на четырехлетнего мальчика
 
ПроисшествияЛангепасСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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