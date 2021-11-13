https://ria.ru/20211113/slepota-1758828606.html

Возможности безграничны: проблема, волновавшая науку сотни лет, решена

Возможности безграничны: проблема, волновавшая науку сотни лет, решена - РИА Новости, 13.11.2021

Возможности безграничны: проблема, волновавшая науку сотни лет, решена

Судя по недавним исследованиям, слепые от рождения отличаются обостренным восприятием. Раньше считали, что зрительная кора у них атрофирована. Однако на самом... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:00

2021-11-13T08:00

2021-11-13T11:28

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Эхолокация, белая трость и другие методы реабилитации незрячих Эхолокация людям несвойственна, это навык летучих мышей и дельфинов. Однако ученые из Японии активно пытаются обучить незрячих людей использовать некоторые аспекты этого "чувства". Говорить об успешности опытов ещё очень рано, но уже сейчас у исследователей есть поводы быть уверенными, что подобная практика окажется крайне плодотворной: за два с половиной месяца ученым удалось обучить методам эхолокации 26 человек, имевших различные проблемы со зрением. Но, в любом случае, пока это только эксперименты, до массового применения ещё жить и жить. А как живут люди с серьезными проблемами со зрением? Узнаем у генерального директора Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых, кандидата педагогических наук Сергея Ваньшина. audio/mpeg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Судя по недавним исследованиям, слепые от рождения отличаются обостренным восприятием. Раньше считали, что зрительная кора у них атрофирована. Однако на самом же деле она обрабатывает массивы информации — с помощью других органов чувств. Как ориентируются люди с нарушенным зрением — в материале РИА Новости, подготовленном к Международному дню слепых.На замену зрениюНа необычные способности слепых от рождения обращали внимание еще в древности. По одной из версий, именно таким был гениальный древнегреческий поэт Гомер, автор эпосов "Илиада" и "Одиссея". Слепоту отождествляли с небесной карой, а незрячих называли блаженными.В эпоху Просвещения природой органов чувств заинтересовались исследователи. В 1688-м англо-ирландский философ Уильям Молинью задался знаменитым философским вопросом. "Если человек, рожденный слепым, на ощупь различает формы предметов, сможет ли он, получив способность видеть, определять эти объекты только с помощью глаз?" — размышлял ученый. Первые операции по возвращению зрения в XIX веке дали отрицательный ответ, последующие эксперименты это подтвердили. Слепота, даже временная, приводит к необратимому изменению зрительного отдела мозга.С появлением функционального МРТ специалисты получили возможность в реальном времени наблюдать, как работает мозг незрячего. В 2009-м исследователи из США и Канады сделали сканирование 32 слепым. Половина из них потеряла способность видеть в первые пять лет жизни, другая половина — уже взрослыми. В контрольную группу вошли 16 зрячих. Затем ученые измерили объем различных областей мозга с помощью очень точного метода — морфометрии на основе тензора — и сравнили результаты. В основе эксперимента лежала гипотеза о том, что первичная зрительная кора и в целом затылочная доля у незрячих уменьшены, а окружающие отделы, отвечающие за информацию от других органов чувств — например слуха, — гиперразвиты. Особенно у слепых от рождения, поскольку пластичность детского мозга выше.Ученые выяснили, что мозолистое тело, которое участвует в передаче визуальной информации между полушариями, заметно меньше по объему только у слепых от рождения. Скорее всего, из-за дефицита миелина — особого типа клеток, обволакивающих нейроны. Как оказалось, у обеих групп незрячих фронтальные доли, вовлеченные в процессы с рабочей памятью, аномально увеличены. Вероятно, это объясняет экстраординарные способности слепых, предположили авторы. Известно, например, что слепой человек определяет, есть ли в помещении окно, по малейшим изменениям температуры воздуха и звуковому эху, отражающемуся от поверхностей.Эхолокация в помощьФранцузский энциклопедист Дени Дидро в середине XVIII века первым отметил, что незрячие используют особую способность для восприятия предметов и определения расстояния до них. Он говорил, что кожа лица и рук у них настолько чувствительна, что реагирует на давление воздуха при приближении к объектам. Позже такое явление назвали "лицевым зрением". Однако спустя два века эксперименты показали: это не что иное, как эхолокация. Когда испытуемым затыкали уши, они лишались суперспособности. По данным ученых, обладают ею порядка 85 процентов слепых. И чем позже люди теряют зрение, тем реже она проявляется.В отличие от летучих мышей и дельфинов, которые издают особые звуки ртом, люди используют щелчковую эхолокацию — посредством пальцев или трости. Причем, как выяснили ученые из Великобритании, первичная зрительная кора слепых, обученных такому методу, формирует пространственные карты, как сетчатка глаза. Получается, что этот отдел мозга нормально работает и берет на себя функции обработки звука.Как прочесть эмоцииОценивая состояние окружающих, люди обычно полагаются на глаза. С их помощью мы считываем эмоции и настроение, расшифровываем позы. Это питает чувство сопереживания, помогает наладить контакт. Зрение — ключевой поставщик социальной информации. Согласно исследованиям, слепые дети с трудом представляют психические и эмоциональные реакции других. Однако по мере овладения речью у них формируются навыки восприятия — такие же, как у зрячих.Ученые из Италии проанализировали все исследования на эту тему, чтобы понять, как работает у слепых людей нейронная сеть наблюдения за стимулами, важная для взаимодействия в обществе. Специалисты исходили из концепции социального мозга, которая предполагает наличие особых связей между отделами. Выяснилось, что мозг слепых с рождения функционально такой же, как у зрячих, хотя и опирается на входящую информацию другого рода — на слух и тактильные ощущения. Все это влияет на обучение слепых детей навыкам общения.Сейчас в арсенале незрячих — множество инструментов, которые помогают ориентироваться в пространстве. Это и особый тактильный шрифт, придуманный в позапрошлом веке Луи Брайлем, 15-летним сыном сапожника, ослепшим из-за инфекции. Неизменный атрибут человека со слабым зрением — белая трость. Теперь ее оснащают лазерами и системами эхолокации, чтобы расширить владельцу диапазон возможностей.В 2017 году в России впервые провели уникальную операцию — установили ослепшему мужчине бионический глаз Argus II. Прибор состоит из миниатюрных камеры и процессора, которые передают образы на чип, вживленный в сетчатку. Оттуда сигнал поступает в мозг.Есть идеи устанавливать в сетчатку имплантаты, а также с помощью генной терапии доставлять туда молекулы, которые будут формировать нормальные фоторецепторы.Другое направление — вживление электродов в первичную зрительную кору мозга, по которым туда поступают визуальные образы. Недавно мировые СМИ обошла новость о 57-летней женщине из Испании, которая решилась на такой эксперимент. Стимулируя напрямую мозг, исследователи учили ее различать буквы, их расположение, а также форму разных объектов. Спустя всего полгода устройство извлекли, однако авторы работы оценивают итоги позитивно. Как оказалось, даже после 16 лет слепоты мозг может восстановить некоторые зрительные функции.

https://ria.ru/20200807/1575464727.html

https://ria.ru/20200716/1574354641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, биология, зрение