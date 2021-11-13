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Наука
https://ria.ru/20211113/slepota-1758828606.html
Возможности безграничны: проблема, волновавшая науку сотни лет, решена
Возможности безграничны: проблема, волновавшая науку сотни лет, решена - РИА Новости, 13.11.2021
Возможности безграничны: проблема, волновавшая науку сотни лет, решена
Судя по недавним исследованиям, слепые от рождения отличаются обостренным восприятием. Раньше считали, что зрительная кора у них атрофирована. Однако на самом... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:00
2021-11-13T11:28
наука
здоровье
биология
зрение
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Эхолокация, белая трость и другие методы реабилитации незрячих
Эхолокация людям несвойственна, это навык летучих мышей и дельфинов. Однако ученые из Японии активно пытаются обучить незрячих людей использовать некоторые аспекты этого "чувства". Говорить об успешности опытов ещё очень рано, но уже сейчас у исследователей есть поводы быть уверенными, что подобная практика окажется крайне плодотворной: за два с половиной месяца ученым удалось обучить методам эхолокации 26 человек, имевших различные проблемы со зрением. Но, в любом случае, пока это только эксперименты, до массового применения ещё жить и жить. А как живут люди с серьезными проблемами со зрением? Узнаем у генерального директора Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых, кандидата педагогических наук Сергея Ваньшина.
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Судя по недавним исследованиям, слепые от рождения отличаются обостренным восприятием. Раньше считали, что зрительная кора у них атрофирована. Однако на самом же деле она обрабатывает массивы информации — с помощью других органов чувств. Как ориентируются люди с нарушенным зрением — в материале РИА Новости, подготовленном к Международному дню слепых.На замену зрениюНа необычные способности слепых от рождения обращали внимание еще в древности. По одной из версий, именно таким был гениальный древнегреческий поэт Гомер, автор эпосов "Илиада" и "Одиссея". Слепоту отождествляли с небесной карой, а незрячих называли блаженными.В эпоху Просвещения природой органов чувств заинтересовались исследователи. В 1688-м англо-ирландский философ Уильям Молинью задался знаменитым философским вопросом. "Если человек, рожденный слепым, на ощупь различает формы предметов, сможет ли он, получив способность видеть, определять эти объекты только с помощью глаз?" — размышлял ученый. Первые операции по возвращению зрения в XIX веке дали отрицательный ответ, последующие эксперименты это подтвердили. Слепота, даже временная, приводит к необратимому изменению зрительного отдела мозга.С появлением функционального МРТ специалисты получили возможность в реальном времени наблюдать, как работает мозг незрячего. В 2009-м исследователи из США и Канады сделали сканирование 32 слепым. Половина из них потеряла способность видеть в первые пять лет жизни, другая половина — уже взрослыми. В контрольную группу вошли 16 зрячих. Затем ученые измерили объем различных областей мозга с помощью очень точного метода — морфометрии на основе тензора — и сравнили результаты. В основе эксперимента лежала гипотеза о том, что первичная зрительная кора и в целом затылочная доля у незрячих уменьшены, а окружающие отделы, отвечающие за информацию от других органов чувств — например слуха, — гиперразвиты. Особенно у слепых от рождения, поскольку пластичность детского мозга выше.Ученые выяснили, что мозолистое тело, которое участвует в передаче визуальной информации между полушариями, заметно меньше по объему только у слепых от рождения. Скорее всего, из-за дефицита миелина — особого типа клеток, обволакивающих нейроны. Как оказалось, у обеих групп незрячих фронтальные доли, вовлеченные в процессы с рабочей памятью, аномально увеличены. Вероятно, это объясняет экстраординарные способности слепых, предположили авторы. Известно, например, что слепой человек определяет, есть ли в помещении окно, по малейшим изменениям температуры воздуха и звуковому эху, отражающемуся от поверхностей.Эхолокация в помощьФранцузский энциклопедист Дени Дидро в середине XVIII века первым отметил, что незрячие используют особую способность для восприятия предметов и определения расстояния до них. Он говорил, что кожа лица и рук у них настолько чувствительна, что реагирует на давление воздуха при приближении к объектам. Позже такое явление назвали "лицевым зрением". Однако спустя два века эксперименты показали: это не что иное, как эхолокация. Когда испытуемым затыкали уши, они лишались суперспособности. По данным ученых, обладают ею порядка 85 процентов слепых. И чем позже люди теряют зрение, тем реже она проявляется.В отличие от летучих мышей и дельфинов, которые издают особые звуки ртом, люди используют щелчковую эхолокацию — посредством пальцев или трости. Причем, как выяснили ученые из Великобритании, первичная зрительная кора слепых, обученных такому методу, формирует пространственные карты, как сетчатка глаза. Получается, что этот отдел мозга нормально работает и берет на себя функции обработки звука.Как прочесть эмоцииОценивая состояние окружающих, люди обычно полагаются на глаза. С их помощью мы считываем эмоции и настроение, расшифровываем позы. Это питает чувство сопереживания, помогает наладить контакт. Зрение — ключевой поставщик социальной информации. Согласно исследованиям, слепые дети с трудом представляют психические и эмоциональные реакции других. Однако по мере овладения речью у них формируются навыки восприятия — такие же, как у зрячих.Ученые из Италии проанализировали все исследования на эту тему, чтобы понять, как работает у слепых людей нейронная сеть наблюдения за стимулами, важная для взаимодействия в обществе. Специалисты исходили из концепции социального мозга, которая предполагает наличие особых связей между отделами. Выяснилось, что мозг слепых с рождения функционально такой же, как у зрячих, хотя и опирается на входящую информацию другого рода — на слух и тактильные ощущения. Все это влияет на обучение слепых детей навыкам общения.Сейчас в арсенале незрячих — множество инструментов, которые помогают ориентироваться в пространстве. Это и особый тактильный шрифт, придуманный в позапрошлом веке Луи Брайлем, 15-летним сыном сапожника, ослепшим из-за инфекции. Неизменный атрибут человека со слабым зрением — белая трость. Теперь ее оснащают лазерами и системами эхолокации, чтобы расширить владельцу диапазон возможностей.В 2017 году в России впервые провели уникальную операцию — установили ослепшему мужчине бионический глаз Argus II. Прибор состоит из миниатюрных камеры и процессора, которые передают образы на чип, вживленный в сетчатку. Оттуда сигнал поступает в мозг.Есть идеи устанавливать в сетчатку имплантаты, а также с помощью генной терапии доставлять туда молекулы, которые будут формировать нормальные фоторецепторы.Другое направление — вживление электродов в первичную зрительную кору мозга, по которым туда поступают визуальные образы. Недавно мировые СМИ обошла новость о 57-летней женщине из Испании, которая решилась на такой эксперимент. Стимулируя напрямую мозг, исследователи учили ее различать буквы, их расположение, а также форму разных объектов. Спустя всего полгода устройство извлекли, однако авторы работы оценивают итоги позитивно. Как оказалось, даже после 16 лет слепоты мозг может восстановить некоторые зрительные функции.
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здоровье, биология, зрение
08:00 13.11.2021 (обновлено: 11:28 13.11.2021)
 

Возможности безграничны: проблема, волновавшая науку сотни лет, решена

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Судя по недавним исследованиям, слепые от рождения отличаются обостренным восприятием. Раньше считали, что зрительная кора у них атрофирована. Однако на самом же деле она обрабатывает массивы информации — с помощью других органов чувств. Как ориентируются люди с нарушенным зрением — в материале РИА Новости, подготовленном к Международному дню слепых.

На замену зрению

На необычные способности слепых от рождения обращали внимание еще в древности. По одной из версий, именно таким был гениальный древнегреческий поэт Гомер, автор эпосов "Илиада" и "Одиссея". Слепоту отождествляли с небесной карой, а незрячих называли блаженными.
В эпоху Просвещения природой органов чувств заинтересовались исследователи. В 1688-м англо-ирландский философ Уильям Молинью задался знаменитым философским вопросом. "Если человек, рожденный слепым, на ощупь различает формы предметов, сможет ли он, получив способность видеть, определять эти объекты только с помощью глаз?" — размышлял ученый. Первые операции по возвращению зрения в XIX веке дали отрицательный ответ, последующие эксперименты это подтвердили. Слепота, даже временная, приводит к необратимому изменению зрительного отдела мозга.
С появлением функционального МРТ специалисты получили возможность в реальном времени наблюдать, как работает мозг незрячего. В 2009-м исследователи из США и Канады сделали сканирование 32 слепым. Половина из них потеряла способность видеть в первые пять лет жизни, другая половина — уже взрослыми. В контрольную группу вошли 16 зрячих. Затем ученые измерили объем различных областей мозга с помощью очень точного метода — морфометрии на основе тензора — и сравнили результаты. В основе эксперимента лежала гипотеза о том, что первичная зрительная кора и в целом затылочная доля у незрячих уменьшены, а окружающие отделы, отвечающие за информацию от других органов чувств — например слуха, — гиперразвиты. Особенно у слепых от рождения, поскольку пластичность детского мозга выше.
Ученые выяснили, что мозолистое тело, которое участвует в передаче визуальной информации между полушариями, заметно меньше по объему только у слепых от рождения. Скорее всего, из-за дефицита миелина — особого типа клеток, обволакивающих нейроны. Как оказалось, у обеих групп незрячих фронтальные доли, вовлеченные в процессы с рабочей памятью, аномально увеличены. Вероятно, это объясняет экстраординарные способности слепых, предположили авторы. Известно, например, что слепой человек определяет, есть ли в помещении окно, по малейшим изменениям температуры воздуха и звуковому эху, отражающемуся от поверхностей.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/ VectorMineСигналы с сетчатки глаза по зрительному нерву поступают в затылочные области, где находится первичная зрительная кора — центр обработки визуальной информации. У слепых от рождения людей, как правило, зрительный нерв поврежден. Также слепота наступает в результате генетических заболеваний или повреждения сетчатки
Анатомия глаза - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/ VectorMine
Сигналы с сетчатки глаза по зрительному нерву поступают в затылочные области, где находится первичная зрительная кора — центр обработки визуальной информации. У слепых от рождения людей, как правило, зрительный нерв поврежден. Также слепота наступает в результате генетических заболеваний или повреждения сетчатки

Эхолокация в помощь

Французский энциклопедист Дени Дидро в середине XVIII века первым отметил, что незрячие используют особую способность для восприятия предметов и определения расстояния до них. Он говорил, что кожа лица и рук у них настолько чувствительна, что реагирует на давление воздуха при приближении к объектам. Позже такое явление назвали "лицевым зрением". Однако спустя два века эксперименты показали: это не что иное, как эхолокация. Когда испытуемым затыкали уши, они лишались суперспособности. По данным ученых, обладают ею порядка 85 процентов слепых. И чем позже люди теряют зрение, тем реже она проявляется.
В отличие от летучих мышей и дельфинов, которые издают особые звуки ртом, люди используют щелчковую эхолокацию — посредством пальцев или трости. Причем, как выяснили ученые из Великобритании, первичная зрительная кора слепых, обученных такому методу, формирует пространственные карты, как сетчатка глаза. Получается, что этот отдел мозга нормально работает и берет на себя функции обработки звука.
Женщина с повязкой на глазах - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа 2020, 08:00Наука
Ученые выяснили, что слепые на самом деле видят, не понимая этого

Как прочесть эмоции

Оценивая состояние окружающих, люди обычно полагаются на глаза. С их помощью мы считываем эмоции и настроение, расшифровываем позы. Это питает чувство сопереживания, помогает наладить контакт. Зрение — ключевой поставщик социальной информации. Согласно исследованиям, слепые дети с трудом представляют психические и эмоциональные реакции других. Однако по мере овладения речью у них формируются навыки восприятия — такие же, как у зрячих.
Ученые из Италии проанализировали все исследования на эту тему, чтобы понять, как работает у слепых людей нейронная сеть наблюдения за стимулами, важная для взаимодействия в обществе. Специалисты исходили из концепции социального мозга, которая предполагает наличие особых связей между отделами. Выяснилось, что мозг слепых с рождения функционально такой же, как у зрячих, хотя и опирается на входящую информацию другого рода — на слух и тактильные ощущения. Все это влияет на обучение слепых детей навыкам общения.
Сейчас в арсенале незрячих — множество инструментов, которые помогают ориентироваться в пространстве. Это и особый тактильный шрифт, придуманный в позапрошлом веке Луи Брайлем, 15-летним сыном сапожника, ослепшим из-за инфекции. Неизменный атрибут человека со слабым зрением — белая трость. Теперь ее оснащают лазерами и системами эхолокации, чтобы расширить владельцу диапазон возможностей.
Modern cyber man with technolgy eye looking - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля 2020, 08:00Наука
Суперзрение. Некоторые люди видят на 99 миллионов оттенков больше
В 2017 году в России впервые провели уникальную операцию — установили ослепшему мужчине бионический глаз Argus II. Прибор состоит из миниатюрных камеры и процессора, которые передают образы на чип, вживленный в сетчатку. Оттуда сигнал поступает в мозг.
Есть идеи устанавливать в сетчатку имплантаты, а также с помощью генной терапии доставлять туда молекулы, которые будут формировать нормальные фоторецепторы.
Другое направление — вживление электродов в первичную зрительную кору мозга, по которым туда поступают визуальные образы. Недавно мировые СМИ обошла новость о 57-летней женщине из Испании, которая решилась на такой эксперимент. Стимулируя напрямую мозг, исследователи учили ее различать буквы, их расположение, а также форму разных объектов. Спустя всего полгода устройство извлекли, однако авторы работы оценивают итоги позитивно. Как оказалось, даже после 16 лет слепоты мозг может восстановить некоторые зрительные функции.
Интервью
Эхолокация, белая трость и другие методы реабилитации незрячих
24 сентября, 09:44
 
НаукаЗдоровьебиологиязрение
 
 
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