01:57 13.11.2021 (обновлено: 02:05 13.11.2021)
США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантами
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
На вопрос журналистов, как он оценивает ситуацию с мигрантами на границе, глава Белого дома ответил: "Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены".
На вопрос журналистов, как он оценивает ситуацию с мигрантами на границе, глава Белого дома ответил: "Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены".
Ранее озабоченность ситуацией выразила вице-президент США Камала Харрис.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей
Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.