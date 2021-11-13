https://ria.ru/20211113/situatsiya-1758869358.html

США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии

США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии - РИА Новости, 13.11.2021

США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии

Американский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе,... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T01:57

2021-11-13T01:57

2021-11-13T02:05

в мире

сша

белоруссия

джо байден

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.На вопрос журналистов, как он оценивает ситуацию с мигрантами на границе, глава Белого дома ответил: "Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены".Ранее озабоченность ситуацией выразила вице-президент США Камала Харрис.Миграционный кризис на границе Белоруссии с ПольшейЕще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758862838.html

https://ria.ru/20211112/peregovory-1758851100.html

сша

белоруссия

россия

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в мире, сша, белоруссия, джо байден, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии