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https://ria.ru/20211113/situatsiya-1758869358.html
США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии - РИА Новости, 13.11.2021
США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
Американский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:57
2021-11-13T02:05
в мире
сша
белоруссия
джо байден
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.На вопрос журналистов, как он оценивает ситуацию с мигрантами на границе, глава Белого дома ответил: "Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены".Ранее озабоченность ситуацией выразила вице-президент США Камала Харрис.Миграционный кризис на границе Белоруссии с ПольшейЕще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
https://ria.ru/20211112/migranty-1758862838.html
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в мире, сша, белоруссия, джо байден, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
01:57 13.11.2021 (обновлено: 02:05 13.11.2021)
 
США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии

Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантами

© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

На вопрос журналистов, как он оценивает ситуацию с мигрантами на границе, глава Белого дома ответил: "Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены".
Ранее озабоченность ситуацией выразила вице-президент США Камала Харрис.
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Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей

Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
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В миреСШАБелоруссияДжо БайденРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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