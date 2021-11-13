https://ria.ru/20211113/siriya-1758952363.html
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных - РИА Новости, 13.11.2021
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных
Двое сирийских военных погибли, одного ранило в результате снайперских обстрелов террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T22:07
2021-11-13T22:07
2021-11-13T22:20
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cffec7e07678bc48edcd37e55b2edcbd.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военных погибли, одного ранило в результате снайперских обстрелов террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.Боевики стреляли из района Флайфель по правительственным силам около населенного пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям вблизи Мелладжи.Как указал Кулить, в провинции Алеппо из-за минометного обстрела также ранило одного сирийского военнослужащего."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел", — сказал он.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211025/siriya-1756219292.html
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ab6489370cb6b5c7b85660cb0b3f28e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия
22:07 13.11.2021 (обновлено: 22:20 13.11.2021)
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных
Двое сирийских военных погибли при обстреле боевиками населенных пунктов в Сирии