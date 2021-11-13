https://ria.ru/20211113/siriya-1758952363.html

В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных

В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных - РИА Новости, 13.11.2021

В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных

Двое сирийских военных погибли, одного ранило в результате снайперских обстрелов террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T22:07

2021-11-13T22:07

2021-11-13T22:20

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военных погибли, одного ранило в результате снайперских обстрелов террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.Боевики стреляли из района Флайфель по правительственным силам около населенного пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям вблизи Мелладжи.Как указал Кулить, в провинции Алеппо из-за минометного обстрела также ранило одного сирийского военнослужащего."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел", — сказал он.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211025/siriya-1756219292.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия