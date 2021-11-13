Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211113/siriya-1758952363.html
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных - РИА Новости, 13.11.2021
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных
Двое сирийских военных погибли, одного ранило в результате снайперских обстрелов террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T22:07
2021-11-13T22:20
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cffec7e07678bc48edcd37e55b2edcbd.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военных погибли, одного ранило в результате снайперских обстрелов террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.Боевики стреляли из района Флайфель по правительственным силам около населенного пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям вблизи Мелладжи.Как указал Кулить, в провинции Алеппо из-за минометного обстрела также ранило одного сирийского военнослужащего."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел", — сказал он.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211025/siriya-1756219292.html
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ab6489370cb6b5c7b85660cb0b3f28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия
22:07 13.11.2021 (обновлено: 22:20 13.11.2021)
 
В Идлибе при обстреле боевиков погибли двое сирийских военных

Двое сирийских военных погибли при обстреле боевиками населенных пунктов в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военных погибли, одного ранило в результате снайперских обстрелов террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
Боевики стреляли из района Флайфель по правительственным силам около населенного пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям вблизи Мелладжи.
Как указал Кулить, в провинции Алеппо из-за минометного обстрела также ранило одного сирийского военнослужащего.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел", — сказал он.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 22:03Война в Сирии
СВУ взорвалось перед колонной российских военных в Сирии
 
Война в СирииВ миреСирияИдлиб (мухафаза)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей