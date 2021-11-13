https://ria.ru/20211113/sheremetevo-1758942156.html
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Шереметьево
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Шереметьево - РИА Новости, 14.11.2021
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после срабатывания датчика управления передней стойкой шасси самолета ПАО "Аэрофлот",... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-13T19:32
2021-11-13T19:32
2021-11-14T00:51
происшествия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после срабатывания датчика управления передней стойкой шасси самолета ПАО "Аэрофлот", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По предварительным данным, 12 ноября при выполнении рейса по маршруту Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот" командир самолета сообщил о срабатывании датчика об отказе управления передней стойкой шасси. Посадка в Шереметьево прошла благополучно, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не имеет.Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
19:32 13.11.2021 (обновлено: 00:51 14.11.2021)
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Шереметьево
Прокуратура начала проверку после посадки борта в Шереметьево из-за сработавшего датчика