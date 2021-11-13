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Япония и США обсудили острова Сенкаку, на которые претендует Китай
Япония и США обсудили острова Сенкаку, на которые претендует Китай - РИА Новости, 13.11.2021
Япония и США обсудили острова Сенкаку, на которые претендует Китай
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном: стороны подтвердили приверженность... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T04:29
2021-11-13T04:29
2021-11-13T04:29
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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном: стороны подтвердили приверженность японо-американскому союзу и то, что договор о безопасности распространяется на острова Сенкаку, на которые претендует Китай.Как подчеркнул Хаяси журналистам после беседы, госсекретарь США заявил, что "острова Сенкаку подпадают под пятую статью Договора о безопасности", согласно которому США берут на себя обязательство защищать Японию.Стороны договорились также о взаимодействии для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также высказались за важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились в возможно короткие сроки провести встречу в формате 2+2 и осуществить первый визит в США нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.Телефонный разговор стал первым после того, как Хаяси стал министром иностранных дел в обновленном правительстве Кисиды.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/senkaku-1737187933.html
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в мире, сша, япония, сенкаку, энтони блинкен
Япония и США обсудили острова Сенкаку, на которые претендует Китай
Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудили острова Сенкаку, на которые претендует Китай