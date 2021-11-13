https://ria.ru/20211113/sekta-1758831218.html

"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века

"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века - РИА Новости, 13.11.2021

"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века

Историей секты "Храм народов", члены которой массово покончили с собой в 1978-м, заинтересовался Голливуд, пригласив на главную роль Леонардо Ди Каприо... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:00

2021-11-13T08:00

2021-11-13T14:22

религия

сша

гайана

южная америка

леонардо ди каприо

аналитика - религия и мировоззрение

александр дворкин

чарльз мэнсон

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Историей секты "Храм народов", члены которой массово покончили с собой в 1978-м, заинтересовался Голливуд, пригласив на главную роль Леонардо Ди Каприо. Некоторые подробности этой трагедии до сих пор неясны. О нашумевшем культе — в материале РИА Новости.Оазис смертиНа небольшое поселение в джунглях Гайаны (государства на северо-востоке Южной Америки) мало кто обращал внимание, пока утром 19 ноября 1978-го туда не пришли военные. От увиденного многим стало дурно: по всему поселку валялись трупы. Почти у каждого тела — шприцы и пластиковые стаканчики с непонятной красной жидкостью.Еще больше солдат потрясло то, что среди мертвых много детей. Насчитали более трехсот тел несовершеннолетних, тридцать из которых — младенцы.В поселке всегда было тихо, но жители близлежащих деревень потом рассказывали, что несколько дней слышали из лесной чащи пламенные речи о боге, всеобщем равенстве и справедливости. К вечеру 18 ноября голоса умолкли.Страшная новость быстро разлетелась по миру. Во всех газетных заголовках пестрело название поселка — Джонстаун. И имя главы общины — Джим Джонс."Добрый" пасторУроженцу Индианы Джеймсу Уоррену Джонсу было тогда 35. Ничто не предвещало ему такой судьбы. В школе все смеялись над "одержимым религией странным парнем". Подтрунивали и в Университете Батлера, где он зазывал однокашников на воскресные службы одной из протестантских общин. И сулил всем прохожим "всеобщее равенство как на небесах, так и на земле".Идеей заразились некоторые студенты, вместе с которыми молодой горячий проповедник хотел создать идеальную модель человеческого общежития. Общину, основанную в 1955-м, назвали "Последователями Христа". Спустя год переименовали в "Храм народов".Название точно отражает суть так называемого христианского социализма. Джонс сделал концепцию радикальной: вступить в общину мог каждый независимо от пола, веры и цвета кожи. Последнее было особенно актуально на фоне очередного всплеска расовой сегрегации в Штатах. Все общее — в том числе имущество. Словом, пастор сулил "настоящий рай на земле"."Джонс начинал как пастор для социальных низов: ходил по бедным кварталам. Однако, как и другие лидеры тоталитарных сект, он был злокачественным нарциссистом. Поэтому в его случае забота о бедных была лишь предлогом для создания собственного культа", — говорит известный сектовед Александр Дворкин.Идея всеобщего равенства пришлась по вкусу простым американцам — хотя власти стращали население "коммунистической угрозой". Вообще, Джонс всегда тонко чувствовал повестку: после Карибского кризиса 1962-го в его проповедях появились апокалиптические мотивы. Он призывал последователей быть готовыми к ядерной войне и уверял, что спастись они смогут только с ним. В ожидании Армагеддона в 1965-м переехал со сторонниками из Индианаполиса в Сан-Франциско. А все из-за одной статьи, где говорилось, что там наиболее безопасные бомбоубежища.Именно в Калифорнии "Храм народов" достиг наибольшего расцвета. В первой половине 1970-х организация курировала дома престарелых, школы и приюты. Джонс издавал журнал, который раскупали многотысячными тиражами.Но с ростом числа адептов усиливалась и критика со стороны СМИ и общественности. Америка переживала бум новых культов. Причем далеко не миролюбивых — например, в это же время, в конце 1960-х, орудовала печально известная "Семья" Чарльза Мэнсона.Журналисты все чаще сообщали об эксплуатации людей и сексуальном насилии в "Храме народов". Структура погрязла также в финансовых скандалах. Сам же Джонс все больше убеждался в собственной непогрешимости.Лишь когда над харизматиком нависла угроза суда, он поспешно стал искать новое место для "рая на земле".Затерянный "рай"В 1977-м нашел небольшой участок земли в непроходимых джунглях Гайаны. Вместе с ним там обосновались свыше 900 последователей.Поселение назвали в честь предводителя — Джонстаун. Построили детский сад и школу. Занимались земледелием, разводили скот. По вечерам собирались на проповеди наставника.Правда, покидать лагерь категорически запрещалось. По периметру натянули колючую проволоку, оборудовали сторожевые посты."Черты Джонстауна были видны уже в Сан-Франциско. Просто посреди города трудно поставить охранников и заставить людей работать на плантациях. А в Гайане для этого были все условия. Вокруг никого, только джунгли. Бежать некуда. Полная свобода для социальных экспериментов по тотальному подчинению людей своей воле", — объясняет Александр Дворкин.План Джонса испортили несколько адептов, которым удалось сбежать. Они рассказали о темной стороне жизни в общине журналистам и американским властям. В Гайану 14 ноября 1978-го прибыл сенатор Лео Райан с прессой.Духовный лидер встретил делегацию с распростертыми объятиями. Гости увидели картину идеальной общинной жизни. Видимо, гуру как-то прознал об инспекции заранее. Однако несколько поселян неожиданно под камеры попросили конгрессмена забрать их поскорее.Неубедительная версияЧерез четыре дня, 18 ноября, машина с беженцами и сенатором подъехала к трапу самолета в аэропорту Гайны. Неожиданно на взлетной полосе появился грузовик, из которого выскочили люди с автоматами. Они расстреляли практически всех, в том числе и политика.В тот же вечер Джонс собрал обитателей лагеря и объявил, что их не оставят в покое. Социальная идиллия в таких условиях невозможна. И потому призвал их "отправиться на небеса". Каждый получил шприц и стаканчик с той самой красной жидкостью — виноградным соком с цианистым калием.Детали последних часов общины известны из официального отчета американских властей. В Джонстауне, заявили в Вашингтоне, произошло беспрецедентное по массовости самоубийство.Но этому поверили не все. Быстро разошлась другая версия: членов секты по заданию правительства убили агенты ЦРУ.Теория выглядела правдоподобно. До переезда в Гайану Джонс, как утверждали американские СМИ, добивался в советском посольстве переезда в Союз.Кроме того, власти называли разное число жертв. Сначала 346, затем 775 и, наконец, 918. Объясняли тем, что дети лежали под взрослыми.Подозрения усилило и то, что вскрыли только шесть трупов, хотя законы США требуют экспертизу каждого. Более того, анализ провели в спешке, через четыре дня — в тропическом климате тела быстро разлагались.Белые пятнаГоды спустя стало известно, что за лидером общины все годы его деятельности пристально следили американские спецслужбы. Поэтому общественность до сих пор задается резонным вопросом: почему не предотвратили массовый суицид?А ведь жертв было больше, чем 918. Дело в том, что незадолго до страшного ритуала Джим Джонс связался по радио с членами общины в Сан-Франциско, которые не захотели переезжать в Гайану. Те в определенное время одновременно покончили с собой. Хотя и за ними присматривали оперативники.По мнению сектоведа Александра Дворкина, члены "Храма народов" стали жертвами все же лидера общины, который фактически овладел их разумом."Он ведь действительно, вышел на контакт с СССР, и руководство страны было весьма озадачено его неожиданным предложением. Мне кажется, в этом случае американским спецслужбам было бы выгодно, чтобы он со своими адептами (в большинстве — выходцами из социальных низов) отправился туда и избавил их от хлопот. Смысла убивать такое количество людей не было, — рассуждает эксперт. — Да и трудно представить себе, что если бы такое произошло, за столько лет ни один из многих убийц не проговорился бы".Однако белых пятен в истории самой известной секты XX века до сих пор много. И не факт, что установят всю правду.

https://ria.ru/20210815/vladyki-1745644052.html

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южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, гайана, южная америка, леонардо ди каприо, аналитика - религия и мировоззрение, александр дворкин, чарльз мэнсон