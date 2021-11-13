08:00 13.11.2021 (обновлено: 14:22 13.11.2021)
"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века
© AP Photo / California Historical SocietyПроповедник Джим Джонс
© AP Photo / California Historical Society
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Историей секты "Храм народов", члены которой массово покончили с собой в 1978-м, заинтересовался Голливуд, пригласив на главную роль Леонардо Ди Каприо. Некоторые подробности этой трагедии до сих пор неясны. О нашумевшем культе — в материале РИА Новости.
Оазис смерти
На небольшое поселение в джунглях Гайаны (государства на северо-востоке Южной Америки) мало кто обращал внимание, пока утром 19 ноября 1978-го туда не пришли военные. От увиденного многим стало дурно: по всему поселку валялись трупы. Почти у каждого тела — шприцы и пластиковые стаканчики с непонятной красной жидкостью.
Еще больше солдат потрясло то, что среди мертвых много детей. Насчитали более трехсот тел несовершеннолетних, тридцать из которых — младенцы.
В поселке всегда было тихо, но жители близлежащих деревень потом рассказывали, что несколько дней слышали из лесной чащи пламенные речи о боге, всеобщем равенстве и справедливости. К вечеру 18 ноября голоса умолкли.
Страшная новость быстро разлетелась по миру. Во всех газетных заголовках пестрело название поселка — Джонстаун. И имя главы общины — Джим Джонс.
"Добрый" пастор
Уроженцу Индианы Джеймсу Уоррену Джонсу было тогда 35. Ничто не предвещало ему такой судьбы. В школе все смеялись над "одержимым религией странным парнем". Подтрунивали и в Университете Батлера, где он зазывал однокашников на воскресные службы одной из протестантских общин. И сулил всем прохожим "всеобщее равенство как на небесах, так и на земле".
Идеей заразились некоторые студенты, вместе с которыми молодой горячий проповедник хотел создать идеальную модель человеческого общежития. Общину, основанную в 1955-м, назвали "Последователями Христа". Спустя год переименовали в "Храм народов".
© AP PhotoМассовое самоубийство в общине "Храм народов" в Джонстауне
© AP Photo
Массовое самоубийство в общине "Храм народов" в Джонстауне
Название точно отражает суть так называемого христианского социализма. Джонс сделал концепцию радикальной: вступить в общину мог каждый независимо от пола, веры и цвета кожи. Последнее было особенно актуально на фоне очередного всплеска расовой сегрегации в Штатах. Все общее — в том числе имущество. Словом, пастор сулил "настоящий рай на земле".
"Джонс начинал как пастор для социальных низов: ходил по бедным кварталам. Однако, как и другие лидеры тоталитарных сект, он был злокачественным нарциссистом. Поэтому в его случае забота о бедных была лишь предлогом для создания собственного культа", — говорит известный сектовед Александр Дворкин.
Идея всеобщего равенства пришлась по вкусу простым американцам — хотя власти стращали население "коммунистической угрозой". Вообще, Джонс всегда тонко чувствовал повестку: после Карибского кризиса 1962-го в его проповедях появились апокалиптические мотивы. Он призывал последователей быть готовыми к ядерной войне и уверял, что спастись они смогут только с ним. В ожидании Армагеддона в 1965-м переехал со сторонниками из Индианаполиса в Сан-Франциско. А все из-за одной статьи, где говорилось, что там наиболее безопасные бомбоубежища.
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Первая церковь "Храма народов" в штате Индиана
Именно в Калифорнии "Храм народов" достиг наибольшего расцвета. В первой половине 1970-х организация курировала дома престарелых, школы и приюты. Джонс издавал журнал, который раскупали многотысячными тиражами.
Но с ростом числа адептов усиливалась и критика со стороны СМИ и общественности. Америка переживала бум новых культов. Причем далеко не миролюбивых — например, в это же время, в конце 1960-х, орудовала печально известная "Семья" Чарльза Мэнсона.
Журналисты все чаще сообщали об эксплуатации людей и сексуальном насилии в "Храме народов". Структура погрязла также в финансовых скандалах. Сам же Джонс все больше убеждался в собственной непогрешимости.
Лишь когда над харизматиком нависла угроза суда, он поспешно стал искать новое место для "рая на земле".
Проповедник Джим Джонс
Затерянный "рай"
В 1977-м нашел небольшой участок земли в непроходимых джунглях Гайаны. Вместе с ним там обосновались свыше 900 последователей.
Поселение назвали в честь предводителя — Джонстаун. Построили детский сад и школу. Занимались земледелием, разводили скот. По вечерам собирались на проповеди наставника.
Правда, покидать лагерь категорически запрещалось. По периметру натянули колючую проволоку, оборудовали сторожевые посты.
"Черты Джонстауна были видны уже в Сан-Франциско. Просто посреди города трудно поставить охранников и заставить людей работать на плантациях. А в Гайане для этого были все условия. Вокруг никого, только джунгли. Бежать некуда. Полная свобода для социальных экспериментов по тотальному подчинению людей своей воле", — объясняет Александр Дворкин.
© AP PhotoОбщина Джонстаун в Гайане
© AP Photo
Община Джонстаун в Гайане
План Джонса испортили несколько адептов, которым удалось сбежать. Они рассказали о темной стороне жизни в общине журналистам и американским властям. В Гайану 14 ноября 1978-го прибыл сенатор Лео Райан с прессой.
Духовный лидер встретил делегацию с распростертыми объятиями. Гости увидели картину идеальной общинной жизни. Видимо, гуру как-то прознал об инспекции заранее. Однако несколько поселян неожиданно под камеры попросили конгрессмена забрать их поскорее.
Неубедительная версия
Через четыре дня, 18 ноября, машина с беженцами и сенатором подъехала к трапу самолета в аэропорту Гайны. Неожиданно на взлетной полосе появился грузовик, из которого выскочили люди с автоматами. Они расстреляли практически всех, в том числе и политика.
В тот же вечер Джонс собрал обитателей лагеря и объявил, что их не оставят в покое. Социальная идиллия в таких условиях невозможна. И потому призвал их "отправиться на небеса". Каждый получил шприц и стаканчик с той самой красной жидкостью — виноградным соком с цианистым калием.
Детали последних часов общины известны из официального отчета американских властей. В Джонстауне, заявили в Вашингтоне, произошло беспрецедентное по массовости самоубийство.
Но этому поверили не все. Быстро разошлась другая версия: членов секты по заданию правительства убили агенты ЦРУ.
Теория выглядела правдоподобно. До переезда в Гайану Джонс, как утверждали американские СМИ, добивался в советском посольстве переезда в Союз.
© AP PhotoГробы с телами жертв массового самоубийства в общине "Храм народов" в Джонстауне
© AP Photo
Гробы с телами жертв массового самоубийства в общине "Храм народов" в Джонстауне
Кроме того, власти называли разное число жертв. Сначала 346, затем 775 и, наконец, 918. Объясняли тем, что дети лежали под взрослыми.
Подозрения усилило и то, что вскрыли только шесть трупов, хотя законы США требуют экспертизу каждого. Более того, анализ провели в спешке, через четыре дня — в тропическом климате тела быстро разлагались.
Белые пятна
Годы спустя стало известно, что за лидером общины все годы его деятельности пристально следили американские спецслужбы. Поэтому общественность до сих пор задается резонным вопросом: почему не предотвратили массовый суицид?
А ведь жертв было больше, чем 918. Дело в том, что незадолго до страшного ритуала Джим Джонс связался по радио с членами общины в Сан-Франциско, которые не захотели переезжать в Гайану. Те в определенное время одновременно покончили с собой. Хотя и за ними присматривали оперативники.
© AP Photo / Tim ReitermanНадгробия с именами погибших в Джонстауне на кладбище в Окленде, Калифорния
© AP Photo / Tim Reiterman
Надгробия с именами погибших в Джонстауне на кладбище в Окленде, Калифорния
По мнению сектоведа Александра Дворкина, члены "Храма народов" стали жертвами все же лидера общины, который фактически овладел их разумом.
"Он ведь действительно, вышел на контакт с СССР, и руководство страны было весьма озадачено его неожиданным предложением. Мне кажется, в этом случае американским спецслужбам было бы выгодно, чтобы он со своими адептами (в большинстве — выходцами из социальных низов) отправился туда и избавил их от хлопот. Смысла убивать такое количество людей не было, — рассуждает эксперт. — Да и трудно представить себе, что если бы такое произошло, за столько лет ни один из многих убийц не проговорился бы".
Однако белых пятен в истории самой известной секты XX века до сих пор много. И не факт, что установят всю правду.
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