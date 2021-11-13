Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211113/sekta-1758831218.html
"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века
"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века - РИА Новости, 13.11.2021
"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века
Историей секты "Храм народов", члены которой массово покончили с собой в 1978-м, заинтересовался Голливуд, пригласив на главную роль Леонардо Ди Каприо... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:00
2021-11-13T14:22
религия
сша
гайана
южная америка
леонардо ди каприо
аналитика - религия и мировоззрение
александр дворкин
чарльз мэнсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758715124_0:9:1916:1087_1920x0_80_0_0_0e5eb6013ee541c23d0157dfbd732a4d.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Историей секты "Храм народов", члены которой массово покончили с собой в 1978-м, заинтересовался Голливуд, пригласив на главную роль Леонардо Ди Каприо. Некоторые подробности этой трагедии до сих пор неясны. О нашумевшем культе — в материале РИА Новости.Оазис смертиНа небольшое поселение в джунглях Гайаны (государства на северо-востоке Южной Америки) мало кто обращал внимание, пока утром 19 ноября 1978-го туда не пришли военные. От увиденного многим стало дурно: по всему поселку валялись трупы. Почти у каждого тела — шприцы и пластиковые стаканчики с непонятной красной жидкостью.Еще больше солдат потрясло то, что среди мертвых много детей. Насчитали более трехсот тел несовершеннолетних, тридцать из которых — младенцы.В поселке всегда было тихо, но жители близлежащих деревень потом рассказывали, что несколько дней слышали из лесной чащи пламенные речи о боге, всеобщем равенстве и справедливости. К вечеру 18 ноября голоса умолкли.Страшная новость быстро разлетелась по миру. Во всех газетных заголовках пестрело название поселка — Джонстаун. И имя главы общины — Джим Джонс."Добрый" пасторУроженцу Индианы Джеймсу Уоррену Джонсу было тогда 35. Ничто не предвещало ему такой судьбы. В школе все смеялись над "одержимым религией странным парнем". Подтрунивали и в Университете Батлера, где он зазывал однокашников на воскресные службы одной из протестантских общин. И сулил всем прохожим "всеобщее равенство как на небесах, так и на земле".Идеей заразились некоторые студенты, вместе с которыми молодой горячий проповедник хотел создать идеальную модель человеческого общежития. Общину, основанную в 1955-м, назвали "Последователями Христа". Спустя год переименовали в "Храм народов".Название точно отражает суть так называемого христианского социализма. Джонс сделал концепцию радикальной: вступить в общину мог каждый независимо от пола, веры и цвета кожи. Последнее было особенно актуально на фоне очередного всплеска расовой сегрегации в Штатах. Все общее — в том числе имущество. Словом, пастор сулил "настоящий рай на земле"."Джонс начинал как пастор для социальных низов: ходил по бедным кварталам. Однако, как и другие лидеры тоталитарных сект, он был злокачественным нарциссистом. Поэтому в его случае забота о бедных была лишь предлогом для создания собственного культа", — говорит известный сектовед Александр Дворкин.Идея всеобщего равенства пришлась по вкусу простым американцам — хотя власти стращали население "коммунистической угрозой". Вообще, Джонс всегда тонко чувствовал повестку: после Карибского кризиса 1962-го в его проповедях появились апокалиптические мотивы. Он призывал последователей быть готовыми к ядерной войне и уверял, что спастись они смогут только с ним. В ожидании Армагеддона в 1965-м переехал со сторонниками из Индианаполиса в Сан-Франциско. А все из-за одной статьи, где говорилось, что там наиболее безопасные бомбоубежища.Именно в Калифорнии "Храм народов" достиг наибольшего расцвета. В первой половине 1970-х организация курировала дома престарелых, школы и приюты. Джонс издавал журнал, который раскупали многотысячными тиражами.Но с ростом числа адептов усиливалась и критика со стороны СМИ и общественности. Америка переживала бум новых культов. Причем далеко не миролюбивых — например, в это же время, в конце 1960-х, орудовала печально известная "Семья" Чарльза Мэнсона.Журналисты все чаще сообщали об эксплуатации людей и сексуальном насилии в "Храме народов". Структура погрязла также в финансовых скандалах. Сам же Джонс все больше убеждался в собственной непогрешимости.Лишь когда над харизматиком нависла угроза суда, он поспешно стал искать новое место для "рая на земле".Затерянный "рай"В 1977-м нашел небольшой участок земли в непроходимых джунглях Гайаны. Вместе с ним там обосновались свыше 900 последователей.Поселение назвали в честь предводителя — Джонстаун. Построили детский сад и школу. Занимались земледелием, разводили скот. По вечерам собирались на проповеди наставника.Правда, покидать лагерь категорически запрещалось. По периметру натянули колючую проволоку, оборудовали сторожевые посты."Черты Джонстауна были видны уже в Сан-Франциско. Просто посреди города трудно поставить охранников и заставить людей работать на плантациях. А в Гайане для этого были все условия. Вокруг никого, только джунгли. Бежать некуда. Полная свобода для социальных экспериментов по тотальному подчинению людей своей воле", — объясняет Александр Дворкин.План Джонса испортили несколько адептов, которым удалось сбежать. Они рассказали о темной стороне жизни в общине журналистам и американским властям. В Гайану 14 ноября 1978-го прибыл сенатор Лео Райан с прессой.Духовный лидер встретил делегацию с распростертыми объятиями. Гости увидели картину идеальной общинной жизни. Видимо, гуру как-то прознал об инспекции заранее. Однако несколько поселян неожиданно под камеры попросили конгрессмена забрать их поскорее.Неубедительная версияЧерез четыре дня, 18 ноября, машина с беженцами и сенатором подъехала к трапу самолета в аэропорту Гайны. Неожиданно на взлетной полосе появился грузовик, из которого выскочили люди с автоматами. Они расстреляли практически всех, в том числе и политика.В тот же вечер Джонс собрал обитателей лагеря и объявил, что их не оставят в покое. Социальная идиллия в таких условиях невозможна. И потому призвал их "отправиться на небеса". Каждый получил шприц и стаканчик с той самой красной жидкостью — виноградным соком с цианистым калием.Детали последних часов общины известны из официального отчета американских властей. В Джонстауне, заявили в Вашингтоне, произошло беспрецедентное по массовости самоубийство.Но этому поверили не все. Быстро разошлась другая версия: членов секты по заданию правительства убили агенты ЦРУ.Теория выглядела правдоподобно. До переезда в Гайану Джонс, как утверждали американские СМИ, добивался в советском посольстве переезда в Союз.Кроме того, власти называли разное число жертв. Сначала 346, затем 775 и, наконец, 918. Объясняли тем, что дети лежали под взрослыми.Подозрения усилило и то, что вскрыли только шесть трупов, хотя законы США требуют экспертизу каждого. Более того, анализ провели в спешке, через четыре дня — в тропическом климате тела быстро разлагались.Белые пятнаГоды спустя стало известно, что за лидером общины все годы его деятельности пристально следили американские спецслужбы. Поэтому общественность до сих пор задается резонным вопросом: почему не предотвратили массовый суицид?А ведь жертв было больше, чем 918. Дело в том, что незадолго до страшного ритуала Джим Джонс связался по радио с членами общины в Сан-Франциско, которые не захотели переезжать в Гайану. Те в определенное время одновременно покончили с собой. Хотя и за ними присматривали оперативники.По мнению сектоведа Александра Дворкина, члены "Храма народов" стали жертвами все же лидера общины, который фактически овладел их разумом."Он ведь действительно, вышел на контакт с СССР, и руководство страны было весьма озадачено его неожиданным предложением. Мне кажется, в этом случае американским спецслужбам было бы выгодно, чтобы он со своими адептами (в большинстве — выходцами из социальных низов) отправился туда и избавил их от хлопот. Смысла убивать такое количество людей не было, — рассуждает эксперт. — Да и трудно представить себе, что если бы такое произошло, за столько лет ни один из многих убийц не проговорился бы".Однако белых пятен в истории самой известной секты XX века до сих пор много. И не факт, что установят всю правду.
https://ria.ru/20210815/vladyki-1745644052.html
сша
гайана
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758715124_0:12:1916:1449_1920x0_80_0_0_6289e567509db0c7ad53a45df22c839b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, гайана, южная америка, леонардо ди каприо, аналитика - религия и мировоззрение, александр дворкин, чарльз мэнсон
08:00 13.11.2021 (обновлено: 14:22 13.11.2021)
 

"Умерли от красного вещества". Тайна самой известной секты XX века

© AP Photo / California Historical SocietyПроповедник Джим Джонс
Проповедник Джим Джонс - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / California Historical Society
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Историей секты "Храм народов", члены которой массово покончили с собой в 1978-м, заинтересовался Голливуд, пригласив на главную роль Леонардо Ди Каприо. Некоторые подробности этой трагедии до сих пор неясны. О нашумевшем культе — в материале РИА Новости.

Оазис смерти

На небольшое поселение в джунглях Гайаны (государства на северо-востоке Южной Америки) мало кто обращал внимание, пока утром 19 ноября 1978-го туда не пришли военные. От увиденного многим стало дурно: по всему поселку валялись трупы. Почти у каждого тела — шприцы и пластиковые стаканчики с непонятной красной жидкостью.
Еще больше солдат потрясло то, что среди мертвых много детей. Насчитали более трехсот тел несовершеннолетних, тридцать из которых — младенцы.
В поселке всегда было тихо, но жители близлежащих деревень потом рассказывали, что несколько дней слышали из лесной чащи пламенные речи о боге, всеобщем равенстве и справедливости. К вечеру 18 ноября голоса умолкли.
Страшная новость быстро разлетелась по миру. Во всех газетных заголовках пестрело название поселка — Джонстаун. И имя главы общины — Джим Джонс.

"Добрый" пастор

Уроженцу Индианы Джеймсу Уоррену Джонсу было тогда 35. Ничто не предвещало ему такой судьбы. В школе все смеялись над "одержимым религией странным парнем". Подтрунивали и в Университете Батлера, где он зазывал однокашников на воскресные службы одной из протестантских общин. И сулил всем прохожим "всеобщее равенство как на небесах, так и на земле".
Идеей заразились некоторые студенты, вместе с которыми молодой горячий проповедник хотел создать идеальную модель человеческого общежития. Общину, основанную в 1955-м, назвали "Последователями Христа". Спустя год переименовали в "Храм народов".
© AP PhotoМассовое самоубийство в общине "Храм народов" в Джонстауне
Массовое самоубийство в общине Храм народов в Джонстауне - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo
Массовое самоубийство в общине "Храм народов" в Джонстауне
Название точно отражает суть так называемого христианского социализма. Джонс сделал концепцию радикальной: вступить в общину мог каждый независимо от пола, веры и цвета кожи. Последнее было особенно актуально на фоне очередного всплеска расовой сегрегации в Штатах. Все общее — в том числе имущество. Словом, пастор сулил "настоящий рай на земле".
"Джонс начинал как пастор для социальных низов: ходил по бедным кварталам. Однако, как и другие лидеры тоталитарных сект, он был злокачественным нарциссистом. Поэтому в его случае забота о бедных была лишь предлогом для создания собственного культа", — говорит известный сектовед Александр Дворкин.
Идея всеобщего равенства пришлась по вкусу простым американцам — хотя власти стращали население "коммунистической угрозой". Вообще, Джонс всегда тонко чувствовал повестку: после Карибского кризиса 1962-го в его проповедях появились апокалиптические мотивы. Он призывал последователей быть готовыми к ядерной войне и уверял, что спастись они смогут только с ним. В ожидании Армагеддона в 1965-м переехал со сторонниками из Индианаполиса в Сан-Франциско. А все из-за одной статьи, где говорилось, что там наиболее безопасные бомбоубежища.
CC BY-SA 3.0 / Indytnt / Первая церковь "Храма народов" в штате Индиана
Первая церковь Храма народов в штате Индиана - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
CC BY-SA 3.0 / Indytnt /
Первая церковь "Храма народов" в штате Индиана
Именно в Калифорнии "Храм народов" достиг наибольшего расцвета. В первой половине 1970-х организация курировала дома престарелых, школы и приюты. Джонс издавал журнал, который раскупали многотысячными тиражами.
Но с ростом числа адептов усиливалась и критика со стороны СМИ и общественности. Америка переживала бум новых культов. Причем далеко не миролюбивых — например, в это же время, в конце 1960-х, орудовала печально известная "Семья" Чарльза Мэнсона.
Журналисты все чаще сообщали об эксплуатации людей и сексуальном насилии в "Храме народов". Структура погрязла также в финансовых скандалах. Сам же Джонс все больше убеждался в собственной непогрешимости.
Лишь когда над харизматиком нависла угроза суда, он поспешно стал искать новое место для "рая на земле".
CC BY-SA 4.0 / Nancy Wong (cropped) / Проповедник Джим Джонс
Проповедник Джим Джонс - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Nancy Wong (cropped) /
Проповедник Джим Джонс

Затерянный "рай"

В 1977-м нашел небольшой участок земли в непроходимых джунглях Гайаны. Вместе с ним там обосновались свыше 900 последователей.
Поселение назвали в честь предводителя — Джонстаун. Построили детский сад и школу. Занимались земледелием, разводили скот. По вечерам собирались на проповеди наставника.
Правда, покидать лагерь категорически запрещалось. По периметру натянули колючую проволоку, оборудовали сторожевые посты.
"Черты Джонстауна были видны уже в Сан-Франциско. Просто посреди города трудно поставить охранников и заставить людей работать на плантациях. А в Гайане для этого были все условия. Вокруг никого, только джунгли. Бежать некуда. Полная свобода для социальных экспериментов по тотальному подчинению людей своей воле", — объясняет Александр Дворкин.
© AP PhotoОбщина Джонстаун в Гайане
Община Джонстаун в Гайане - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo
Община Джонстаун в Гайане
План Джонса испортили несколько адептов, которым удалось сбежать. Они рассказали о темной стороне жизни в общине журналистам и американским властям. В Гайану 14 ноября 1978-го прибыл сенатор Лео Райан с прессой.
Духовный лидер встретил делегацию с распростертыми объятиями. Гости увидели картину идеальной общинной жизни. Видимо, гуру как-то прознал об инспекции заранее. Однако несколько поселян неожиданно под камеры попросили конгрессмена забрать их поскорее.

Неубедительная версия

Через четыре дня, 18 ноября, машина с беженцами и сенатором подъехала к трапу самолета в аэропорту Гайны. Неожиданно на взлетной полосе появился грузовик, из которого выскочили люди с автоматами. Они расстреляли практически всех, в том числе и политика.
© Фото : Public domainСенатор Лео Райан
Сенатор Лео Райан - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Public domain
Сенатор Лео Райан
В тот же вечер Джонс собрал обитателей лагеря и объявил, что их не оставят в покое. Социальная идиллия в таких условиях невозможна. И потому призвал их "отправиться на небеса". Каждый получил шприц и стаканчик с той самой красной жидкостью — виноградным соком с цианистым калием.
Детали последних часов общины известны из официального отчета американских властей. В Джонстауне, заявили в Вашингтоне, произошло беспрецедентное по массовости самоубийство.
Но этому поверили не все. Быстро разошлась другая версия: членов секты по заданию правительства убили агенты ЦРУ.
Теория выглядела правдоподобно. До переезда в Гайану Джонс, как утверждали американские СМИ, добивался в советском посольстве переезда в Союз.
© AP PhotoГробы с телами жертв массового самоубийства в общине "Храм народов" в Джонстауне
Гробы с телами жертв массового самоубийства в общие Храм народов в Джонстауне - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo
Гробы с телами жертв массового самоубийства в общине "Храм народов" в Джонстауне
Кроме того, власти называли разное число жертв. Сначала 346, затем 775 и, наконец, 918. Объясняли тем, что дети лежали под взрослыми.
Подозрения усилило и то, что вскрыли только шесть трупов, хотя законы США требуют экспертизу каждого. Более того, анализ провели в спешке, через четыре дня — в тропическом климате тела быстро разлагались.

Белые пятна

Годы спустя стало известно, что за лидером общины все годы его деятельности пристально следили американские спецслужбы. Поэтому общественность до сих пор задается резонным вопросом: почему не предотвратили массовый суицид?
А ведь жертв было больше, чем 918. Дело в том, что незадолго до страшного ритуала Джим Джонс связался по радио с членами общины в Сан-Франциско, которые не захотели переезжать в Гайану. Те в определенное время одновременно покончили с собой. Хотя и за ними присматривали оперативники.
© AP Photo / Tim ReitermanНадгробия с именами погибших в Джонстауне на кладбище в Окленде, Калифорния
Надгробие с именами погибших в Джонстауне на кладбище в Окленде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Tim Reiterman
Надгробия с именами погибших в Джонстауне на кладбище в Окленде, Калифорния
По мнению сектоведа Александра Дворкина, члены "Храма народов" стали жертвами все же лидера общины, который фактически овладел их разумом.
"Он ведь действительно, вышел на контакт с СССР, и руководство страны было весьма озадачено его неожиданным предложением. Мне кажется, в этом случае американским спецслужбам было бы выгодно, чтобы он со своими адептами (в большинстве — выходцами из социальных низов) отправился туда и избавил их от хлопот. Смысла убивать такое количество людей не было, — рассуждает эксперт. — Да и трудно представить себе, что если бы такое произошло, за столько лет ни один из многих убийц не проговорился бы".
Однако белых пятен в истории самой известной секты XX века до сих пор много. И не факт, что установят всю правду.
Замок - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 08:00Религия
"Корни уходят в Англию". Что стало с тайными владыками мира
 
РелигияСШАГайанаЮжная АмерикаЛеонардо Ди КаприоАналитика - Религия и мировоззрениеАлександр ДворкинЧарльз Мэнсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей