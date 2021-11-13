https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html

Зеленский нашел способ остановить "Северный поток — 2"

Зеленский попросил США о санкциях, которые остановят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.11.2021

Зеленский нашел способ остановить "Северный поток — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:18

2021-11-13T15:18

2021-11-13T15:55

политика

сша

владимир зеленский

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".В Twitter украинский лидер поблагодарил палату представителей конгресса за то, что они включили поправки, препятствующие реализации проекта, в закон о расходах на нужды безопасности (National Defense Appropriation Act, NDAA)."Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. <…> Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского союза в сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне сената", — написал глава государства."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.

https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html

сша

балтийское море

россия

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политика, сша, владимир зеленский, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия