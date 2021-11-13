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Зеленский нашел способ остановить "Северный поток — 2"
Зеленский попросил США о санкциях, которые остановят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.11.2021
Зеленский нашел способ остановить "Северный поток — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:18
2021-11-13T15:55
политика
сша
владимир зеленский
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".В Twitter украинский лидер поблагодарил палату представителей конгресса за то, что они включили поправки, препятствующие реализации проекта, в закон о расходах на нужды безопасности (National Defense Appropriation Act, NDAA)."Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. &lt;…&gt; Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского союза в сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне сената", — написал глава государства."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
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сша
балтийское море
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политика, сша, владимир зеленский, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
15:18 13.11.2021 (обновлено: 15:55 13.11.2021)
 
Зеленский попросил США о санкциях, которые остановят "Северный поток — 2"

Зеленский попросил США ввести санкции, которые остановят "Северный поток — 2"

© REUTERS / Andy Buchanan/Pool Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Andy Buchanan/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".
В Twitter украинский лидер поблагодарил палату представителей конгресса за то, что они включили поправки, препятствующие реализации проекта, в закон о расходах на нужды безопасности (National Defense Appropriation Act, NDAA).
"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. <…> Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского союза в сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне сената", — написал глава государства.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.
Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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ПолитикаСШАВладимир ЗеленскийЕврокомиссияБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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