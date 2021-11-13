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ВКС сопроводили разведывательные самолеты НАТО над Черным морем
ВКС сопроводили разведывательные самолеты НАТО над Черным морем - РИА Новости, 13.11.2021
ВКС сопроводили разведывательные самолеты НАТО над Черным морем
За прошлые сутки Воздушно-космические силы России засекли четыре полета самолетов-разведчиков Североатлантического альянса над черноморской акваторией, сообщило РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:52
2021-11-13T14:52
2021-11-13T15:18
нато
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ввс сша
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. За прошлые сутки Воздушно-космические силы России засекли четыре полета самолетов-разведчиков Североатлантического альянса над черноморской акваторией, сообщило Минобороны."Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом", — заявили в ведомстве.Как уточняется, стратегический самолет U-2S ВВС США — вылетевший с авиабазы Акротири на острове Кипр — вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря.В этом районе зафиксированы полеты трех патрульных самолетов P-8А американских ВМС. Контроль за их действиями ведут ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".В Минобороны подчеркнули, что продолжают отслеживать военную активность США в Черноморском регионе.Вашингтон и его союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили количество разведывательных операций в Черном море. Как полагают в российском оборонном ведомстве, Штаты пытаются создать группировку войск у границ России, а одна из целей государства — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html
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нато, воздушно-космические силы россии, россия, сша, черноморский регион, boeing p-8 poseidon, ввс сша
14:52 13.11.2021 (обновлено: 15:18 13.11.2021)
ВКС сопроводили разведывательные самолеты НАТО над Черным морем
ВКС сопроводили разведывательные самолеты стран НАТО над Черным морем