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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/samara-1758899027.html
В Самаре задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе
В Самаре задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе - РИА Новости, 13.11.2021
В Самаре задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе
Самарские полицейские задержали подозреваемого в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:23
2021-11-13T12:23
распространение коронавируса
происшествия
кинель
самарская область
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Самарские полицейские задержали подозреваемого в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по региону."В ходе проведения оперативного мероприятия "проверочная закупка" сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который подозревается в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.По данным полиции, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в городе Кинель Самарской области. В ходе опроса он пояснил, что денежные средства за справки перечислялись ему на банковскую карту. Готовые поддельные справки подозреваемый отправлял заказчикам курьером. По предварительной информации, с мая по июль текущего года им были сделаны подложные справки для 10 человек.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении, уточнили в ГУМВД.
https://ria.ru/20211101/kovid-pasport-1757225399.html
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происшествия, кинель, самарская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
12:23 13.11.2021
 
В Самаре задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе

Самарские полицейские задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе от прививки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Самарские полицейские задержали подозреваемого в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по региону.
"В ходе проведения оперативного мероприятия "проверочная закупка" сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который подозревается в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в городе Кинель Самарской области. В ходе опроса он пояснил, что денежные средства за справки перечислялись ему на банковскую карту. Готовые поддельные справки подозреваемый отправлял заказчикам курьером. По предварительной информации, с мая по июль текущего года им были сделаны подложные справки для 10 человек.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении, уточнили в ГУМВД.
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