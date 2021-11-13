https://ria.ru/20211113/samara-1758899027.html

В Самаре задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе

В Самаре задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе - РИА Новости, 13.11.2021

В Самаре задержали подозреваемого в подделке справок о медотводе

Самарские полицейские задержали подозреваемого в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:23

2021-11-13T12:23

2021-11-13T12:23

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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Самарские полицейские задержали подозреваемого в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по региону."В ходе проведения оперативного мероприятия "проверочная закупка" сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который подозревается в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.По данным полиции, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в городе Кинель Самарской области. В ходе опроса он пояснил, что денежные средства за справки перечислялись ему на банковскую карту. Готовые поддельные справки подозреваемый отправлял заказчикам курьером. По предварительной информации, с мая по июль текущего года им были сделаны подложные справки для 10 человек.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении, уточнили в ГУМВД.

https://ria.ru/20211101/kovid-pasport-1757225399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/sertifikat-1758732199.html

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