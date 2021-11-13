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В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов
В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов - РИА Новости, 13.11.2021
В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов
РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров, потому что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами, и при подключении к информационным... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:25
2021-11-13T10:25
2021-11-13T10:39
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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя - РИА Новости. РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров, потому что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами, и при подключении к информационным ресурсам проверку кодов организовать несложно, заявил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов."Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и (которые) находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам: будь то госуслуги, будь то система "Экспресс-3",- сказал Пегов журналистам.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом замглавы РЖД ожидает, что законопроект о введении QR-кодов будет рассмотрен парламентом в ближайшее время."Наверное, с учётом складывающейся ситуации и принятых решений оперативного штаба депутатский корпус в первостепенном режиме, я так думаю, рассмотрит законопроект", - добавил Пегов.
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общество, ржд, дмитрий пегов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:25 13.11.2021 (обновлено: 10:39 13.11.2021)
В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов
Замгендиректора РЖД Пегов заявил, что компания готова к проверке QR-кодов
ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя - РИА Новости. РЖД
готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров, потому что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами, и при подключении к информационным ресурсам проверку кодов организовать несложно, заявил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.
"Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и (которые) находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам: будь то госуслуги, будь то система "Экспресс-3",- сказал Пегов журналистам.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму
законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом замглавы РЖД ожидает, что законопроект о введении QR-кодов будет рассмотрен парламентом в ближайшее время.
"Наверное, с учётом складывающейся ситуации и принятых решений оперативного штаба депутатский корпус в первостепенном режиме, я так думаю, рассмотрит законопроект", - добавил Пегов.