https://ria.ru/20211113/rzhd-1758885235.html

В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов

В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов - РИА Новости, 13.11.2021

В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов

РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров, потому что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами, и при подключении к информационным... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:25

2021-11-13T10:25

2021-11-13T10:39

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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя - РИА Новости. РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров, потому что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами, и при подключении к информационным ресурсам проверку кодов организовать несложно, заявил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов."Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и (которые) находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам: будь то госуслуги, будь то система "Экспресс-3",- сказал Пегов журналистам.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом замглавы РЖД ожидает, что законопроект о введении QR-кодов будет рассмотрен парламентом в ближайшее время."Наверное, с учётом складывающейся ситуации и принятых решений оперативного штаба депутатский корпус в первостепенном режиме, я так думаю, рассмотрит законопроект", - добавил Пегов.

https://ria.ru/20211112/proverka-1758838543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ржд, дмитрий пегов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм