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Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА
Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА - РИА Новости, 13.11.2021
Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА
Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением решение Киева не поддерживать российский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:40
2021-11-13T18:50
в мире
украина
киев
сша
оон
генеральная ассамблея оон
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением решение Киева не поддерживать российский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, сообщила в субботу пресс-служба партии.В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Также в партии назвали решение Киева преступлением против собственного народа."Оппозиционная платформа - За жизнь воспринимает системную политику власти, выступающей против осуждения героизации нацизма и неонацизма, как преступление против своего народа, публичный акт отречения от подвигов миллионов украинских солдат и мирных граждан - народа, который понес одни из самых больших потерь в годы Великой Отечественной войны. Это преступление, наряду с разграблением Украины, передачей её под внешнее управление, уничтожением медицины, науки, промышленного потенциала, а также исторической памяти народа", - подытожили в партии.
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в мире, украина, киев, сша, оон, генеральная ассамблея оон, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, москва
18:40 13.11.2021 (обновлено: 18:50 13.11.2021)
 
Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА

Украинская оппозиция назвала отказ Киева поддержать российскую резолюцию преступлением

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением решение Киева не поддерживать российский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, сообщила в субботу пресс-служба партии.
В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
"Отказ осудить нацизм - очередное преступление украинской власти против поколений украинцев. Только две страны в мире - Украина и Соединенные Штаты Америки - выступили против резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, 121 страна проголосовала за принятие этого документа, 53 страны воздержались. Резолюция принята", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте политсилы.
Также в партии назвали решение Киева преступлением против собственного народа.
"Оппозиционная платформа - За жизнь воспринимает системную политику власти, выступающей против осуждения героизации нацизма и неонацизма, как преступление против своего народа, публичный акт отречения от подвигов миллионов украинских солдат и мирных граждан - народа, который понес одни из самых больших потерь в годы Великой Отечественной войны. Это преступление, наряду с разграблением Украины, передачей её под внешнее управление, уничтожением медицины, науки, промышленного потенциала, а также исторической памяти народа", - подытожили в партии.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 19:25
Комитет ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе
 
В миреУкраинаКиевСШАООНГенеральная Ассамблея ООНОппозиционная платформа - За жизньРоссияМосква
 
 
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