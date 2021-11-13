https://ria.ru/20211113/rezolyutsiya-1758938385.html

Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА

Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА - РИА Новости, 13.11.2021

Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением решение Киева не поддерживать российский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:40

2021-11-13T18:40

2021-11-13T18:50

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россия

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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением решение Киева не поддерживать российский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, сообщила в субботу пресс-служба партии.В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Также в партии назвали решение Киева преступлением против собственного народа."Оппозиционная платформа - За жизнь воспринимает системную политику власти, выступающей против осуждения героизации нацизма и неонацизма, как преступление против своего народа, публичный акт отречения от подвигов миллионов украинских солдат и мирных граждан - народа, который понес одни из самых больших потерь в годы Великой Отечественной войны. Это преступление, наряду с разграблением Украины, передачей её под внешнее управление, уничтожением медицины, науки, промышленного потенциала, а также исторической памяти народа", - подытожили в партии.

https://ria.ru/20211101/oon-1757281182.html

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