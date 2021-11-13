18:40 13.11.2021 (обновлено: 18:50 13.11.2021)
Украинская оппозиция раскритиковала Киев за отказ поддержать резолюцию в ГА
Украинская оппозиция назвала отказ Киева поддержать российскую резолюцию преступлением
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением решение Киева не поддерживать российский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, сообщила в субботу пресс-служба партии.
В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
"Отказ осудить нацизм - очередное преступление украинской власти против поколений украинцев. Только две страны в мире - Украина и Соединенные Штаты Америки - выступили против резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, 121 страна проголосовала за принятие этого документа, 53 страны воздержались. Резолюция принята", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте политсилы.
Также в партии назвали решение Киева преступлением против собственного народа.
"Оппозиционная платформа - За жизнь воспринимает системную политику власти, выступающей против осуждения героизации нацизма и неонацизма, как преступление против своего народа, публичный акт отречения от подвигов миллионов украинских солдат и мирных граждан - народа, который понес одни из самых больших потерь в годы Великой Отечественной войны. Это преступление, наряду с разграблением Украины, передачей её под внешнее управление, уничтожением медицины, науки, промышленного потенциала, а также исторической памяти народа", - подытожили в партии.