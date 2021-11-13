https://ria.ru/20211113/reys-1758876288.html

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву - РИА Новости, 13.11.2021

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс авиакомпании S7 из города Туркменабат (бывший Чарджоу) в Москву для 173 пассажиров, сообщает сайт... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T07:53

2021-11-13T07:53

2021-11-13T07:53

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АШХАБАД, 13 ноя - РИА Новости. Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс авиакомпании S7 из города Туркменабат (бывший Чарджоу) в Москву для 173 пассажиров, сообщает сайт диппредставительства.Это уже 26-й вывозной рейс, организованный российским посольством в Ашхабаде с марта 2020 года, когда из-за пандемии было приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменистаном. В среднем диппредставительство организует из Туркмении в Москву два вывозных рейса в месяц. Последний такой рейс для 176 пассажиров был осуществлен 29 октября.Согласно официальным сообщениям, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. При этом в стране введен масочный режим и ряд ограничений на работу торговли, сферы обслуживания, транспорта и т.д.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755335932.html

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в мире, ашхабад, москва, s7 airlines, россия