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Названы регионы Украины, которые могут войти в состав России
Украинский генерал назвал области, которые могут перейти в состав России - РИА Новости, 13.11.2021
Названы регионы Украины, которые могут войти в состав России
Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил регионы Украины, которые могут... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:23
2021-11-13T17:42
в мире
новороссия
геннадий москаль
западная европа
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил регионы Украины, которые могут перейти в состав России.Киевские власти говорят, что "все хорошо, все спокойно", однако, как считает Москаль, это не так."Под угрозой проекта "Новороссия" &lt;…&gt; — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Генерал пояснил, что это регионы, в которых сильны пророссийские настроения.Ранее историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала государства. Специалист назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного "материка" и стремятся в Западную Европу, в которой им не удастся прижиться. Как считает историк, при таком развитии событий Киев может потерять ряд территорий, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
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в мире, новороссия, геннадий москаль, западная европа, россия
16:23 13.11.2021 (обновлено: 17:42 13.11.2021)
 
Украинский генерал назвал области, которые могут перейти в состав России

Украинский генерал Москаль перечислил регионы страны, которые могут войти в состав России

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Depositphotos / Valirin
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил регионы Украины, которые могут перейти в состав России.
Киевские власти говорят, что "все хорошо, все спокойно", однако, как считает Москаль, это не так.
"Под угрозой проекта "Новороссия" <…> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Генерал пояснил, что это регионы, в которых сильны пророссийские настроения.
Ранее историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала государства. Специалист назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного "материка" и стремятся в Западную Европу, в которой им не удастся прижиться. Как считает историк, при таком развитии событий Киев может потерять ряд территорий, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
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