https://ria.ru/20211113/regiony-1758923236.html
Названы регионы Украины, которые могут войти в состав России
Украинский генерал назвал области, которые могут перейти в состав России - РИА Новости, 13.11.2021
Названы регионы Украины, которые могут войти в состав России
Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил регионы Украины, которые могут... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:23
2021-11-13T16:23
2021-11-13T17:42
в мире
новороссия
геннадий москаль
западная европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил регионы Украины, которые могут перейти в состав России.Киевские власти говорят, что "все хорошо, все спокойно", однако, как считает Москаль, это не так."Под угрозой проекта "Новороссия" <…> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Генерал пояснил, что это регионы, в которых сильны пророссийские настроения.Ранее историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала государства. Специалист назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного "материка" и стремятся в Западную Европу, в которой им не удастся прижиться. Как считает историк, при таком развитии событий Киев может потерять ряд территорий, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html
новороссия
западная европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_a40fda911ee15806cab545ca21bba73d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новороссия, геннадий москаль, западная европа, россия
16:23 13.11.2021 (обновлено: 17:42 13.11.2021)
Украинский генерал назвал области, которые могут перейти в состав России
Украинский генерал Москаль перечислил регионы страны, которые могут войти в состав России