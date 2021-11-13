https://ria.ru/20211113/reb-1758924637.html
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у трех населенных пунктов в Донбассе
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у трех населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 13.11.2021
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у трех населенных пунктов в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе трех РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:40
2021-11-13T16:40
2021-11-13T16:40
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе трех населенных пунктов близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Вблизи населённых пунктов (спорного – ред.) Золотое и (подконтрольных Киеву – ред.) Орехово и Катериновка зафиксирована работа станций РЭБ "Буковель-АД"", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах."Данные факты подтверждаются отчётом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 12 ноября 2021 года", - дополнил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211113/putin-1758889215.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у трех населенных пунктов в Донбассе
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу РЭБ ВСУ у трех населенных пунктов в Донбассе