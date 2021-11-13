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Религия
https://ria.ru/20211113/raskol-1758939471.html
РПЦ получила от патриарха Варфоломея лишь раскол, заявил митрополит Иларион
РПЦ получила от патриарха Варфоломея лишь раскол, заявил митрополит Иларион - РИА Новости, 13.11.2021
РПЦ получила от патриарха Варфоломея лишь раскол, заявил митрополит Иларион
Русская православная церковь (РПЦ) не получила от патриарха Константинопольского Варфоломея ничего, кроме раскола, заявил председатель Отдела внешних церковных... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:51
2021-11-13T18:51
религия
украина
киев
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
петр порошенко
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не получила от патриарха Константинопольского Варфоломея ничего, кроме раскола, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы прекрасно помним, откуда мы получили православную веру - мы ее получили из Константинополя, но только патриарх Варфоломей совершенно не участвовал в этом. От него мы не получили ни православную веру, от него мы не получили ничего хорошего - только раскол, который он учинил прямо на канонической территории нашей церкви", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Под видом уврачевания раскола патриарх Варфоломей легализовал раскол, "а теперь пытается всех принудить к тому, чтобы это беззаконное и антиканоническое деяние признали".Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что РПЦ неблагодарно отнеслась к "своему благодетелю", подвергнув критике отрицательную реакцию РПЦ на решение дать автокефалию Православной церкви Украины, а также заявил, что ему "наплевать" на такое отношение."Нам такой "старший брат" не нужен, которому на нас наплевать, которому наплевать на православные каноны и на православное единство", - заключил митрополит Иларион.В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20211101/kritika-1757169202.html
https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html
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украина, киев, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, петр порошенко, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, константинопольский патриархат
18:51 13.11.2021
 
РПЦ получила от патриарха Варфоломея лишь раскол, заявил митрополит Иларион

Митрополит Иларион: РПЦ не получила от патриарха Варфоломея ничего, кроме раскола

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не получила от патриарха Константинопольского Варфоломея ничего, кроме раскола, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Мы прекрасно помним, откуда мы получили православную веру - мы ее получили из Константинополя, но только патриарх Варфоломей совершенно не участвовал в этом. От него мы не получили ни православную веру, от него мы не получили ничего хорошего - только раскол, который он учинил прямо на канонической территории нашей церкви", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
Под видом уврачевания раскола патриарх Варфоломей легализовал раскол, "а теперь пытается всех принудить к тому, чтобы это беззаконное и антиканоническое деяние признали".
Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что РПЦ неблагодарно отнеслась к "своему благодетелю", подвергнув критике отрицательную реакцию РПЦ на решение дать автокефалию Православной церкви Украины, а также заявил, что ему "наплевать" на такое отношение.
Визит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 11:34Религия
Патриарх Варфоломей заявил, что ему "наплевать" на критику со стороны РПЦ
"Нам такой "старший брат" не нужен, которому на нас наплевать, которому наплевать на православные каноны и на православное единство", - заключил митрополит Иларион.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.
Визит Патриарха Варфоломея на Афон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 23:03Религия
Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности
 
РелигияУкраинаКиевРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаПетр ПорошенкоМитрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатКонстантинопольский патриархат
 
 
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