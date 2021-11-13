07:09 13.11.2021 (обновлено: 09:11 13.11.2021)
Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах
Гинцбург: введение QR-кодов поможет предотвратить появление новых штаммов COVID-19
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", — сказал ученый.
Правительство в пятницу внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым доступ в общественные места и на транспорт — через покупку авиа- и железнодорожных билетов — станет возможным только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо при наличии медицинского отвода от прививки.
До 1 февраля можно будет использовать отрицательный ПЦР-тест, после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.
При этом о требованиях к несовершеннолетним в законопроектах не говорится.