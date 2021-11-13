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Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 13.11.2021

Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как непривитые люди не... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T07:09

2021-11-13T07:09

2021-11-13T09:11

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Правительство в пятницу внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым доступ в общественные места и на транспорт — через покупку авиа- и железнодорожных билетов — станет возможным только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо при наличии медицинского отвода от прививки.До 1 февраля можно будет использовать отрицательный ПЦР-тест, после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.При этом о требованиях к несовершеннолетним в законопроектах не говорится.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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