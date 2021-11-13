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QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов - РИА Новости, 13.11.2021
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Правительство России внесло в Государственную думу два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:00
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законопроекты
правительство рф
транспорт
железная дорога
общественный транспорт
россия
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Правительство России внесло в Государственную думу два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В случае принятия этих документов изменятся правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также поездов дальнего следования и самолетов. Суть нововведений, предложенных кабинетом министров из-за очередного подъема заболеваемости COVID-19, — в инфографике Ria.ru
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общество, законопроекты, правительство рф, транспорт, железная дорога, общественный транспорт, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, авиасообщение, инфографика
12:00 13.11.2021 (обновлено: 12:17 13.11.2021)
 

QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов

Читать ria.ru в
Правительство России внесло в Государственную думу два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В случае принятия этих документов изменятся правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также поездов дальнего следования и самолетов. Суть нововведений, предложенных кабинетом министров из-за очередного подъема заболеваемости COVID-19, в инфографике Ria.ru
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектовQR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
 
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