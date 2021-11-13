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QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов

QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов - РИА Новости, 13.11.2021

QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов

Правительство России внесло в Государственную думу два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:00

2021-11-13T12:00

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Правительство России внесло в Государственную думу два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В случае принятия этих документов изменятся правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также поездов дальнего следования и самолетов. Суть нововведений, предложенных кабинетом министров из-за очередного подъема заболеваемости COVID-19, — в инфографике Ria.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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