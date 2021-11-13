https://ria.ru/20211113/qr-1758885397.html
Где получать QR-коды нового образца?
QR-коды нового образца можно будет получить в МФЦ и на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.11.2021
Где получать QR-коды нового образца?
Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте "Госуслуги" и РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:27
2021-11-13T10:27
2021-11-13T14:36
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте "Госуслуги" и в МФЦ.Как отмечает "Коммерсантъ", также переговоры ведут с "Почтой России". Документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде.Согласно как внесенным в Госдуму законопроектам, так и пояснениям представителей госструктур, действующие сейчас уникальные коды и сертификаты с региональным статусом автоматически заменятся в различных информационных системах, в том числе на "Госуслугах", на общефедеральные сертификаты, действительные на всей территории страны."Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере, как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения", — пишет "Ъ".По информации источников СМИ, хотя сегодня сертификаты действуют год, есть вероятность, что впоследствии их срок сократят.Накануне правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым доступ в общественные места и на транспорт — через покупку авиа- и железнодорожных билетов — станет возможным только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо при наличии медицинского отвода от прививки.Исходя из положений законопроекта, до 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать отрицательный ПЦР-тест, но после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/qr-kod-1758823607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, почта россии, госдума рф, коронавирус в россии
10:27 13.11.2021 (обновлено: 14:36 13.11.2021)
QR-коды нового образца можно будет получить в МФЦ и на "Госуслугах"
"Ъ": QR-коды о вакцинации против коронавируса можно будет получить в МФЦ и на "Госуслугах"
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте "Госуслуги" и в МФЦ.
Как отмечает "Коммерсантъ
", также переговоры ведут с "Почтой России
". Документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде.
Согласно как внесенным в Госдуму
законопроектам, так и пояснениям представителей госструктур, действующие сейчас уникальные коды и сертификаты с региональным статусом автоматически заменятся в различных информационных системах, в том числе на "Госуслугах", на общефедеральные сертификаты, действительные на всей территории страны.
"Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере, как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения", — пишет "Ъ".
По информации источников СМИ, хотя сегодня сертификаты действуют год, есть вероятность, что впоследствии их срок сократят.
Накануне правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым доступ в общественные места и на транспорт — через покупку авиа- и железнодорожных билетов — станет возможным только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо при наличии медицинского отвода от прививки.
Исходя из положений законопроекта, до 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать отрицательный ПЦР-тест, но после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.