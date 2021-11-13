Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/qr-1758885397.html
Где получать QR-коды нового образца?
QR-коды нового образца можно будет получить в МФЦ и на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.11.2021
Где получать QR-коды нового образца?
Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте "Госуслуги" и РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:27
2021-11-13T14:36
распространение коронавируса
общество
почта россии
госдума рф
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420337_44:0:2815:1559_1920x0_80_0_0_3ffeb70279ffeb0ca1fcc21f974391b6.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте "Госуслуги" и в МФЦ.Как отмечает "Коммерсантъ", также переговоры ведут с "Почтой России". Документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде.Согласно как внесенным в Госдуму законопроектам, так и пояснениям представителей госструктур, действующие сейчас уникальные коды и сертификаты с региональным статусом автоматически заменятся в различных информационных системах, в том числе на "Госуслугах", на общефедеральные сертификаты, действительные на всей территории страны."Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере, как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения", — пишет "Ъ".По информации источников СМИ, хотя сегодня сертификаты действуют год, есть вероятность, что впоследствии их срок сократят.Накануне правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым доступ в общественные места и на транспорт — через покупку авиа- и железнодорожных билетов — станет возможным только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо при наличии медицинского отвода от прививки.Исходя из положений законопроекта, до 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать отрицательный ПЦР-тест, но после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/qr-kod-1758823607.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420337_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_0be613d874f9890510750c7dae4fca42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, почта россии, госдума рф, коронавирус в россии
10:27 13.11.2021 (обновлено: 14:36 13.11.2021)
 
QR-коды нового образца можно будет получить в МФЦ и на "Госуслугах"

"Ъ": QR-коды о вакцинации против коронавируса можно будет получить в МФЦ и на "Госуслугах"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача сертификата о вакцинации против новой короновирусной инфекции после прививки в центре госуслуг "Мои документы"
Выдача сертификата о вакцинации против новой короновирусной инфекции после прививки в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте "Госуслуги" и в МФЦ.
Как отмечает "Коммерсантъ", также переговоры ведут с "Почтой России". Документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде.
Согласно как внесенным в Госдуму законопроектам, так и пояснениям представителей госструктур, действующие сейчас уникальные коды и сертификаты с региональным статусом автоматически заменятся в различных информационных системах, в том числе на "Госуслугах", на общефедеральные сертификаты, действительные на всей территории страны.
"Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере, как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения", — пишет "Ъ".
По информации источников СМИ, хотя сегодня сертификаты действуют год, есть вероятность, что впоследствии их срок сократят.
Накануне правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым доступ в общественные места и на транспорт — через покупку авиа- и железнодорожных билетов — станет возможным только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо при наличии медицинского отвода от прививки.
Исходя из положений законопроекта, до 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать отрицательный ПЦР-тест, но после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 18:54В России
В Госдуму внесены законопроекты об использовании QR-кодов
 
Распространение коронавирусаОбществоПочта РоссииГосдума РФКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей