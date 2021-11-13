Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/putin-1758944923.html
Путин направил приветствие участникам "Большой перемены"
Путин направил приветствие участникам "Большой перемены" - РИА Новости, 13.11.2021
Путин направил приветствие участникам "Большой перемены"
Всероссийского конкурс "Большая перемена" объединяет тысячи молодых людей, ярко проявивших свои способности и личностные качества, сказал Владимир Путин в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T20:04
2021-11-13T21:53
общество
владимир путин
артек
роспатриотцентр
российское движение школьников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730503783_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcec2c9c90bc4e9ef8e765be85e61fec.jpg
ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя — РИА Новости. Всероссийского конкурс "Большая перемена" объединяет тысячи молодых людей, ярко проявивших свои способности и личностные качества, сказал Владимир Путин в видеообращении к победителям.Финал конкурса среди учеников 9-11-х классов проходит в международном детском центре "Артек" в Крыму с 9 по 13 ноября."Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в Артеке. Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена". Искренне поздравляю победителей. Они &lt;...&gt; блестяще справились со всеми заданиями. Конечно же, вы молодцы", — сказал президент.Он поздравил и всех финалистов, отметив, что они также добились отличных результатов."И многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы. Но тем интереснее будет бороться за нее в следующем году", — продолжил российский лидер.Путин подчеркнул, что ребята достойно прошли путь к финалу, убедившись, что "это гораздо больше, чем просто конкурс, — это дружная команда, которая объединяет сотни и тысячи молодых людей по всей стране". Школьникам удалось окунуться в настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого и помогают поверить в себя и свои силы, а также найти собственный путь в жизни."Большая перемена тоже развивается, в том числе благодаря вашим идеям и предложением. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала акция "Добрая суббота". Своих побед вы заслуженно добиваетесь сами, но я думаю, вы всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, лучших друзей", — добавил президент.Сейчас у финалистов конкурса есть все возможности, чтобы добиться успеха, а также в полной мере раскрыть и реализовать свои способности, заявил глава государства. По его словам, достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны. В свою очередь, опыт, который дает участниками "Большая перемена", позволит им осуществить свои мечты и самые смелые идеи.Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуют в рамках нацпроекта "Образование". Его организаторами выступают АНО "Россия — страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.По данным организаторов, в 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей.
https://ria.ru/20210906/kirienko-1748936404.html
https://ria.ru/20210901/lavrov-1748150022.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730503783_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a7ecf02fa2afd7ff9bc8506fd4441331.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, артек, роспатриотцентр, российское движение школьников, россия
20:04 13.11.2021 (обновлено: 21:53 13.11.2021)
 
Путин направил приветствие участникам "Большой перемены"

Путин — участникам "Большой перемены": ваши успехи определяют будущее России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя — РИА Новости. Всероссийского конкурс "Большая перемена" объединяет тысячи молодых людей, ярко проявивших свои способности и личностные качества, сказал Владимир Путин в видеообращении к победителям.
Финал конкурса среди учеников 9-11-х классов проходит в международном детском центре "Артек" в Крыму с 9 по 13 ноября.
"Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в Артеке. Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена". Искренне поздравляю победителей. Они <...> блестяще справились со всеми заданиями. Конечно же, вы молодцы", — сказал президент.
Он поздравил и всех финалистов, отметив, что они также добились отличных результатов.
"И многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы. Но тем интереснее будет бороться за нее в следующем году", — продолжил российский лидер.
Конкурс Большая перемена - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
6 сентября, 20:57
Победители "Большой перемены" отправятся в поездку по России
Путин подчеркнул, что ребята достойно прошли путь к финалу, убедившись, что "это гораздо больше, чем просто конкурс, — это дружная команда, которая объединяет сотни и тысячи молодых людей по всей стране". Школьникам удалось окунуться в настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого и помогают поверить в себя и свои силы, а также найти собственный путь в жизни.
"Большая перемена тоже развивается, в том числе благодаря вашим идеям и предложением. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала акция "Добрая суббота". Своих побед вы заслуженно добиваетесь сами, но я думаю, вы всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, лучших друзей", — добавил президент.
Сейчас у финалистов конкурса есть все возможности, чтобы добиться успеха, а также в полной мере раскрыть и реализовать свои способности, заявил глава государства. По его словам, достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны. В свою очередь, опыт, который дает участниками "Большая перемена", позволит им осуществить свои мечты и самые смелые идеи.

"Это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников", — заключил президент.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуют в рамках нацпроекта "Образование". Его организаторами выступают АНО "Россия — страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.
По данным организаторов, в 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и победитель всероссийского конкурса Большая перемена Александр Лунин - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:02
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
 
ОбществоВладимир ПутинАртекРоспатриотцентрРоссийское движение школьниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей