https://ria.ru/20211113/putin-1758944923.html

Путин направил приветствие участникам "Большой перемены"

Путин направил приветствие участникам "Большой перемены" - РИА Новости, 13.11.2021

Путин направил приветствие участникам "Большой перемены"

Всероссийского конкурс "Большая перемена" объединяет тысячи молодых людей, ярко проявивших свои способности и личностные качества, сказал Владимир Путин в... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T20:04

2021-11-13T20:04

2021-11-13T21:53

общество

владимир путин

артек

роспатриотцентр

российское движение школьников

россия

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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя — РИА Новости. Всероссийского конкурс "Большая перемена" объединяет тысячи молодых людей, ярко проявивших свои способности и личностные качества, сказал Владимир Путин в видеообращении к победителям.Финал конкурса среди учеников 9-11-х классов проходит в международном детском центре "Артек" в Крыму с 9 по 13 ноября."Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в Артеке. Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена". Искренне поздравляю победителей. Они <...> блестяще справились со всеми заданиями. Конечно же, вы молодцы", — сказал президент.Он поздравил и всех финалистов, отметив, что они также добились отличных результатов."И многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы. Но тем интереснее будет бороться за нее в следующем году", — продолжил российский лидер.Путин подчеркнул, что ребята достойно прошли путь к финалу, убедившись, что "это гораздо больше, чем просто конкурс, — это дружная команда, которая объединяет сотни и тысячи молодых людей по всей стране". Школьникам удалось окунуться в настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого и помогают поверить в себя и свои силы, а также найти собственный путь в жизни."Большая перемена тоже развивается, в том числе благодаря вашим идеям и предложением. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала акция "Добрая суббота". Своих побед вы заслуженно добиваетесь сами, но я думаю, вы всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, лучших друзей", — добавил президент.Сейчас у финалистов конкурса есть все возможности, чтобы добиться успеха, а также в полной мере раскрыть и реализовать свои способности, заявил глава государства. По его словам, достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны. В свою очередь, опыт, который дает участниками "Большая перемена", позволит им осуществить свои мечты и самые смелые идеи.Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуют в рамках нацпроекта "Образование". Его организаторами выступают АНО "Россия — страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.По данным организаторов, в 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей.

https://ria.ru/20210906/kirienko-1748936404.html

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748150022.html

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общество, владимир путин, артек, роспатриотцентр, российское движение школьников, россия